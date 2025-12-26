Live TV

Video Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase tineri au ajuns la Poliție după o încăierare

Jandarmeria Romana
Foto: Facebook / Jandarmeria Română

O bătaie izbucnit între șase tineri, vineri dimineață, fiind aplanată de jandarmii constănțeni, la intrarea în stațiunea Mamaia, a transmis jandarmeria Română. Persoanele au fost duse la Poliție și vor fi luate măsurile legale necesare, după mai multe cercetări.

Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, în fața Pavilionului Expozițional, unde jandarmii de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, aflați în misiune de asigurare a ordinii publice, au observat un grup de tineri care băteau.

Potrivit jandarmilor, în conflict au fost implicați șase tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani. Forțele de ordine au intervenit, au imobilizat persoanele implicate și au reușit să restabilească ordinea publică.

După aplanarea conflictului, cei șase tineri au fost conduși la sediul Poliției Stațiunii Mamaia, unde au fost predați polițiștilor pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale care se impun.

Editor : Ana Petrescu

