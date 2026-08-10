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Scăpări de gaze în mai multe apartamente din Neamț. Alimentarea blocurilor a fost oprită

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aragaz aprins
Foto: GettyImages
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Scăpări de gaze au fost identificate, luni seară, în cinci blocuri din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. Pompierii au intervenit la fața locului, iar alimentarea cu gaze naturale a imobilelor a fost oprită până la remedierea defecțiunilor, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț.

În cele cinci blocuri locuiesc 75 de persoane. Autoritățile precizează că nu a fost necesară evacuarea locatarilor și că nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, scrie Agerpres.

Situația a fost sesizată în jurul orei 18:15, printr-un apel la 112 făcut de reprezentanții unui operator economic care efectuase lucrări în zonă.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și SVSU Alexandru cel Bun. Ajunși la locul indicat, pompierii au acționat cu ajutorul echipamentelor din dotare pentru măsurarea emisiilor de gaze”, transmite ISU Neamț.

Pentru o verificare amănunțită, primarul comunei Alexandru cel Bun a solicitat și intervenția unei firme specializate în instalații de gaze.

„Ulterior, echipa specializată din cadrul operatorului economic a desfășurat activități de măsurare în fiecare apartament a blocurilor, constatând scăpări de gaze atât pe casa scărilor cât și în mai multe apartamente ale celor cinci imobile (4 blocuri tip P+1 și un bloc tip P+2)”, mai precizează ISU Neamț.

În urma verificărilor, autoritățile au decis oprirea alimentării cu gaze naturale a celor cinci blocuri până la remedierea defecțiunilor.

„Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Misiunea pompierilor s-a încheiat în jurul orei 21:30”, mai arată ISU Neamț.

Potrivit autorităților, intervenția s-a desfășurat fără ca locatarii să fie evacuați și fără să fie înregistrate persoane rănite.

Editor : Ana Petrescu

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