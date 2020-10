Situaţie revoltătoare la o creşă din Feteşti. O educatoare a lovit un copil pentru că a refuzat să taie fructe pe o farfurie. Imediat după ce a fost lovit, copilul a început să plângă, iar educatoarea a oprit filmarea.

Culmea chiar ea a înregistrat momentul şi l-a trimis din greşeală părinţilor, pe grupul comun de comunicare cu aceștia.

În imaginile filmate chiar de educatoare se vede cum această se enervează și îl agresează pe elev, după ce a refuzat să facă una dintre activitățile propuse. Cei mici sunt puși să taie fructe folosind cuțite de unică folosință, iar unul dintre ei întârzie să execute cerințele dascălului. Femeia îl lovește, elevul începe să plângă, iar pe înregistrare se pot observa cu ușurință și ceilalți copii extrem de speriați.

Reacția Inspectoratului Școlar General Ialomița în cazul copilului bătut de educatoare

Incidentul a ajuns în atenția conducerii școlii, dar și a Inspectoratului Școlar Ialomița care au dispus primele măsuri disciplinare împotriva sa. Educatoarea a fost dată afară din învățământ.

Steluța Iuliana Mitrea, inspector general ISJ Ialomița, a declarat la Digi24 că educatoarea a fost eliberată din funcție și nu i s-a mai permis accesul în grădiniță.

”Este măsura pe care trebuia să o luăm urgent, aș vrea să informez opinia publică de faptul că începând de astăzi doamna nu a mai avut acces în grădiniță. În cursul serii trecute am primit filmarea respectivă, inclusiv comentariile părinților. Este revoltător ce s-a întâmplat, nu trebuie să fii specialist că să-ți dai seama că micuții erau terorizați de educatoarea de la grădiniță arondată școlii ”Aurel Vlaicu” Fetești. Imediat după ce am vizionat filmul, am stabilit cu conducerea școlii să fie convocat consiliul de administrație. La 7 50 am fost prezente eu și o colegă din inspectorat la școală. Doamna educatoare a negat, a spus că nu se vede pe filmare că dumneaei a lovit băiețelul”, a declarat inspectorul general al ISJ Ialomița.

”I-am dat trei variante, demisia, solicitarea de a ieși la pensie sau cercetarea disciplinară. Doar că cercetarea disciplinară este de lungă durata, se convoacă o comisie, se face cercetarea propriu zisă, că mai apoi comisia respectivă să întocmească un raport pe baza căruia Consiliul de Administrație stabilește sancțiunea. În tot acest timp, doamna educatoare ar fi fost prezența la grupa de copii, lucru pe care noi nu l-am mai vrut. Am solicitat doamnei să nu mai între în grădiniță, ședința am ținut-o în altă clădire”, a mai spus aceasta.

Întrebată de starea copiilor, inspectorul școlar a explicat că a mers la clasă și elevii păreau fericiți în lipsa doamnei educatoare.

”Copiii erau bine în absența doamnei educatoare, lucru pe care nu putem să=l vedem în filmare. În afară de purtarea abuzivă a doamnei educatoare Vasile Olga, această a încălcat regulile privind filmarea și distribuirea în spațiul public a activităților copiilor, fără acordul părinților. Părinții mi-au confirmat că nu și-au dat acordul pentru filmarea orelor”, a declarat Mirea.

Părinții copilului au depus plângere împotriva educatoarei din Fetești

”Părinții copilului lovit au făcut deja plângere la poliția municipală Fetești. I-am sfătuit să nu retragă plagerea, în ciuda faptului că educatoarea a fost dată afară din învățământ. Ea va suportă consecințele faptelor sale. Asistența psihologică va fi asigurată, băiețelul a refuzat să vină astăzi la grădiniță, au venit doar părinții. Ceilalți copii se comportau normal în absența doamnei educatoare. Am întrebat un băiețel dacă vrea altă educatoare și mi-a spus că da, dorește o doamna tânăra și drăguță și care să nu-l bată pe Ștefan”, a conchis inspectorul școlar.

Potrivit conducerii școlii la care este arondată grădiniță, educatoarea Olga Vasile ar mai fi avut o sesizare de acest fel, pe care domnul director ar fi mediat-o. Incidentul de atunci nu a ajuns la Inspectoratul Școlar.

