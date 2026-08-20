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Schimbare la obținerea permisului auto. Documentul pe care solicitanții nu mai trebuie să îl includă în dosarul depus la ghișeu

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Cazier judiciar pentru permis auto. Inquam Photos Octav Ganea
Cazier judiciar pentru permis auto. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat la ghișeu Cum este verificată situația candidatului Ce verifică autoritățile înaintea înscrierii la examen Ce acte sunt necesare pentru dosarul de examinare

Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar, indiferent dacă documentul a fost eliberat pe hârtie sau în format electronic. Verificările necesare sunt efectuate de funcționarii serviciilor de permise, cu acordul candidatului, prin accesarea bazelor de date disponibile.

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) precizează că procedura permite soluționarea mai rapidă a cererilor și elimină demersurile suplimentare pentru obținerea sau transmiterea documentului prin alte mijloace.

Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat la ghișeu

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului auto. Prin urmare, candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la Poliție și nici să îl furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen.

Autoritățile fac însă o distincție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată.

Cum este verificată situația candidatului

Controlul se realizează direct la ghișeu de personalul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Lucrătorii instituției consultă bazele de date la care au acces, în baza consimțământului exprimat de solicitant.

Această procedură permite obținerea informațiilor necesare fără ca persoana interesată să se deplaseze separat pentru eliberarea cazierului și apoi să revină la serviciul de permise pentru depunerea dosarului. Acordul candidatului rămâne astfel elementul necesar pentru efectuarea verificării pe cale administrativă.

Potrivit reglementărilor aplicabile examinării, dacă în evidența judiciară există mențiuni relevante, serviciul public comunitar atașează la documentație un extras de pe cazier. Demersul este realizat de instituție, nu de solicitant.

Ce verifică autoritățile înaintea înscrierii la examen

Consultarea evidențelor urmărește să stabilească dacă persoana îndeplinește condițiile legale pentru a participa la examenul auto. O eventuală mențiune în cazier nu conduce automat, în orice situație, la respingerea dosarului, deoarece autoritățile trebuie să analizeze natura faptei și efectele juridice ale condamnării, în raport cu legislația rutieră.

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește condițiile în care o persoană condamnată definitiv pentru anumite infracțiuni poate fi admisă la examen. Printre faptele vizate se află unele infracțiuni la regimul circulației, dar și omorul, lovirea sau vătămarea cauzatoare de moarte, tâlhăria ori furtul unui autovehicul. În asemenea cazuri, dreptul de a participa la examinare depinde de îndeplinirea situațiilor prevăzute de lege, precum intervenirea reabilitării, amnistiei, dezincriminării faptei sau împlinirea termenelor stabilite de actul normativ.

Ce acte sunt necesare pentru dosarul de examinare

Eliminarea obligației de a aduce certificatul de cazier nu înlătură celelalte formalități aferente înscrierii. Conform informațiilor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, dosarul trebuie să cuprindă cererea-tip și fișa de școlarizare emisă de unitatea în cadrul căreia a fost urmat cursul de pregătire. Aceasta din urmă este valabilă un an de la data absolvirii și include avizul medical.

Solicitantul trebuie să prezinte documentul de identitate și să facă dovada achitării contravalorii permisului de conducere. Lista poate diferi în situații speciale, precum redobândirea dreptului de a conduce după anularea documentului sau solicitările formulate de cetățeni străini. Din acest motiv, candidații trebuie să consulte informațiile corespunzătoare procedurii pe care urmează să o parcurgă.

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Editor : C.S.

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