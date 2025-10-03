Live TV

Video Schimbarea carierei la a doua tinerețe. Aproape un milion de români trecuți de 45 de ani și-au depus CV-urile în ultimele luni

Data publicării:
interviu angajat angajator
Mulți dintre românii aflați în căutarea unui loc de muncă merg direct la târgurile de joburi organizate în orașele lor. Credit foto: Guliver/Getty Images

Tot mai mulți români trecuți de jumătatea vieții profesionale, considerați până acum reticenți la schimbare, își caută un loc de muncă nou. Aproape un milion dintre cei cu vârsta peste 45 de ani și-au depus CV-urile pe platforme de recrutare de la începutul anului, cu 10% mai mulți față de anul trecut. Unii dintre ei au rămas fără joburi, alții caută stabilitate sau venituri mai bune.

„Avem disponibil postul de inginer peisagist, unde facem partea de peisagistică a lucrărilor. Pe acest pliant veți observa care sunt caracteristicile jobului”, îi explică angajatorul unei candidate.

Fie că au rămas fără job, vor o schimbare profesională sau caută mai multă stabilitate, candidații de peste 45 de ani devin tot mai vizibili în procesul de recrutare. Alexandra este asistentă medicală și, în viitor, vrea să facă o schimbare profesională. Așa că a venit la târgul de cariere organizat la Cluj-Napoca.

„Eu sunt studentă în anul 2 la Peisagistică și voiam să văd niște informații pentru practică sau, pe viitor, pentru o colaborare. Sunt asistentă medicală pe secție de terapie intensivă și, pe viitor, aș vrea să îmi deschid pentru întreținere, proiectare grădini și design interior”, povestește Alexandra.

Unii candidați au rămas fără loc de muncă, în timp ce alții caută stabilitate sau venituri mai bune. Mihaela a început să urmărească anunțurile de angajare de aproximativ 3 luni.

„Joburi par să fie multe, dar nu știu dacă sunt toate reale, deci nu-i ușor. Îmi schimb locul de muncă, întrucât compania la care lucrez face reorganizări și sunt nevoită”, mărturisește Mihaela, care admite și că e mai greu de găsit un job după vârsta de 40 de ani.

Și Diana a venit la târg cu speranța că își va găsi un nou loc de muncă. Lucrează, în prezent, la o firmă din Suceava, dar s-a mutat recent în Cluj.

„Contabilitate, HoReCa, orice... Adică nu chiar orice, dar cam așa ceva, în domeniu”, spune Diana.

La târg, candidații primesc și sfaturi despre cum să-și facă CV-ul.

„Pentru această categorie cred că este foarte util să vină și să discute direct, pentru că generația tânără tinde mai mult să aplice online, dar cei din această categorie preferă să vină și să discute față în față cu angajatorul, pentru a primi răspunsuri pe loc”, constată Maria Petruța, manager de comunicare al târgului de joburi organizat la Cluj-Napoca.

Întrebată de jurnaliștii Digi24 dacă e greu pentru candidații de peste 40-45 de ani să își găsească un loc de muncă, Andreea Lola, reprezentanta unei companii prezente la târg răspunde: „Din perspectiva lor privind, au venit cu o reticență, exact cu această întrebare: 'Aveți locuri și pentru noi?' Da, sunt, pentru că experiența își spune cuvântul.”

Aproape un milion de români cu vârsta de peste 45 de ani și-au căutat job, de la începutul anului, arată datele publicate de o platformă de recrutare.

