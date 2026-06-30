Schimbări în legislația privind panourile publicitare: aplicare unitară a amenzilor adoptată de Parlament

Parlamentul a adoptat, luni, inițiativa legislativă inițiată de către deputatul AUR Georgel Badiu, care stabilește modul de aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea regulilor privind amplasarea mijloacelor de publicitate, precum panouri, bannere sau alte structuri publicitare. Legea merge la promulgare.

Până în prezent, lipsa unor prevederi explicite a generat interpretări diferite ale legii și o aplicare neunitară a sancțiunilor, spune AUR, într-un comunicat de presă.

Reguli unitare pentru autorități și instanțe

Prin modificarea adoptată, este precizat că și în cazul Legii 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate sunt aplicate regulile generale din legislația contravențională.

Măsura are ca scop crearea unui cadru unitar de aplicare a legii, oferind mai multă predictibilitate atât autorităților, cât și operatorilor economici.

Amenzile nu sunt modificate

Proiectul nu modifică nivelul sancțiunilor și nici obligațiile existente, ci clarifică regimul juridic aplicabil contravențiilor.

Astfel, persoanele sancționate vor putea achita jumătate din minimul amenzii, conform regulilor generale din legislația contravențională.

De asemenea, este estimat că noile prevederi vor reduce numărul litigiilor și vor contribui la degrevarea instanțelor.

Reprezentanții AUR susțin că măsura face parte dintr-un demers mai amplu de corectare a disfuncționalităților legislative și de eliminare a interpretărilor diferite ale legii, care pot genera confuzie și inechități în aplicare.

Editor : Ana Petrescu