Schimbări majore în legea împotriva violenței domestice: instanța poate dispune internarea agresorilor și monitorizarea lunară

Obligații pentru instanță și măsuri pentru agresori Protecție extinsă pentru victime

Agresorii vor putea fi obligați de instanță să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau chiar internare voluntară ori nevoluntară, potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan. Noile prevederi modifică actul normativ privind prevenirea și combaterea violenței domestice, impun obligații clare pentru autoritățile locale de a informa victimele și introduc sancțiuni pentru agresorii care nu respectă măsurile stabilite prin ordinul de protecție.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție și vizează o serie de reglementări.

Astfel, este intordusă obligația expresă pentru autoritățile administrației publice locale de a contacta victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile anterior expirării ordinului, pentru a o informa cu privire la dreptul de a solicita prelungirea acestuia.

Citește și: „Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani multi de închisoare sau chiar detenție pe viață

Obligații pentru instanță și măsuri pentru agresori

De asemenea, este introdusă obligația instanței de a dispune, pe lângă măsurile de protecție, și obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară sau nevoluntară.

Dacă agresorul este consumator de substanțe psihoactive, instanța va putea dispune, cu acordul acestuia, integrarea într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.

În plus, este reglementată și obligația pentru agresor de a da informații organului de poliție o dată pe lună cu privire la efectuarea ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie, se introduce sancționarea agresorului pentru nerespectarea măsurii de a urma consiliere psihologică și/sau psihoterapie, respectiv de a da informații organului de poliție cu privire la efectuarea acestor ședințe și se propune ca în cazul emiterii unui nou ordin de protecție împotriva unui agresor deja sancționat anterior (mai exact în ultimii 5 ani), instanța să poată stabili o durată de până la 24 de luni.

Citește și: Singurul deputat care a votat împotriva Legii femicidului este o femeie. Cum își argumentează decizia

Protecție extinsă pentru victime

Legea promulgată mai prevede ca victima să poată solicita emiterea ordinului de protecție fie la instanța de pe raza domiciliului său, fie la instanța din circumscripția în care au fost săvârșite faptele de violență și totodată este propusă introducerea obligativității comunicării deciziei de emitere a ordinului de protecție în termen de maxim 5 ore de la emitere și către autoritățile administrației publice locale cu atribuții în domeniul protecției victimelor.

Actul normativ mai spune că, pe lângă oricare dintre măsurile dispuse, instanța dispune și obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, poate recomanda internarea voluntară sau poate solicita internarea nevoluntară, în condițiile Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Citește și: Încă o femeie a fost omorâtă în bătaie de concubinul ei. Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie, retras ulterior

În cazul în care agresorul este consumator de alcool și/sau substanțe psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea sa într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare, dezalcoolizare sau asistență de specialitate, potrivit legii.

În cazul consumului de substanțe psihoactive sunt aplicate, în mod corespunzător, dispozițiile art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe 22 decembrie 2025, Senatul a adoptat acest proiect de lege, în calitate de prim for sesizat, iar pe 25 februarie a.c. a primit votul decizional al Camerei Deputaților.

Citește și: Lege mai dură împotriva agresorilor: Plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
2
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
oameni in ploaie mergând pe strada
3
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Razboi SUA IRan drapel
5
„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului...
VIDEO Imaginea serii: i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu la conferința de presă, înainte de Turcia - România
Digi Sport
VIDEO Imaginea serii: i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu la conferința de presă, înainte de Turcia - România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
little boy unhappy sad and tress alone
Lege promulgată: agresorii sexuali condamnați nu mai pot lucra cu persoane vulnerabile. Interdicții extinse în școli și spitale
Silhouette of Hand Coming opening the door slowly
Legea privind informarea asupra traficului de persoane, promulgată. Mesaje obligatorii în hoteluri, aeroporturi și agenții
robert fico
Premierul slovac Robert Fico vine în România. Se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
mirabela presidency
Mirabela Grădinaru, la summitul prezidat de Melania Trump: „E important să avem o abordare integrată pentru educație și tehnologie”
femeie agresata
14 femei sunt agresate, în fiecare oră, în România. Cum poate o comandă de pizza altfel sau un cocktail cerut la bar să salveze o viață
Recomandările redacţiei
Donald Trump dublu
„Sunt mândru de refuzul nostru”. Aliații SUA, complet debusolați de...
raisa enachi
Singurul deputat care a votat împotriva Legii femicidului este o...
Kuwait Iran War
Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Casa Albă: Trump poartă...
melania trump alaturi de un robot umanoid
Partenera lui Nicușor Dan, martoră la o premieră în SUA: Melania...
Ultimele știri
Marina iraniană anunță că a lansat rachete asupra portavionului american Abraham Lincoln
Accident grav în Neamț: Două mașini s-au ciocnit pe DN 15D. Mai multe persoane au murit, a fost activat Planul Roşu
Trei presupuşi membri ai Statului Islamic au fost arestaţi într-o acțiune comună între Maroc și Spania
Citește mai multe
