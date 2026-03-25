Schimbări majore în legea împotriva violenței domestice: instanța poate dispune internarea agresorilor și monitorizarea lunară

Agresorii vor putea fi obligați de instanță să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau chiar internare voluntară ori nevoluntară, potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan. Noile prevederi modifică actul normativ privind prevenirea și combaterea violenței domestice, impun obligații clare pentru autoritățile locale de a informa victimele și introduc sancțiuni pentru agresorii care nu respectă măsurile stabilite prin ordinul de protecție.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție și vizează o serie de reglementări.

Astfel, este intordusă obligația expresă pentru autoritățile administrației publice locale de a contacta victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile anterior expirării ordinului, pentru a o informa cu privire la dreptul de a solicita prelungirea acestuia.

Obligații pentru instanță și măsuri pentru agresori

De asemenea, este introdusă obligația instanței de a dispune, pe lângă măsurile de protecție, și obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară sau nevoluntară.

Dacă agresorul este consumator de substanțe psihoactive, instanța va putea dispune, cu acordul acestuia, integrarea într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.

În plus, este reglementată și obligația pentru agresor de a da informații organului de poliție o dată pe lună cu privire la efectuarea ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie, se introduce sancționarea agresorului pentru nerespectarea măsurii de a urma consiliere psihologică și/sau psihoterapie, respectiv de a da informații organului de poliție cu privire la efectuarea acestor ședințe și se propune ca în cazul emiterii unui nou ordin de protecție împotriva unui agresor deja sancționat anterior (mai exact în ultimii 5 ani), instanța să poată stabili o durată de până la 24 de luni.

Protecție extinsă pentru victime

Legea promulgată mai prevede ca victima să poată solicita emiterea ordinului de protecție fie la instanța de pe raza domiciliului său, fie la instanța din circumscripția în care au fost săvârșite faptele de violență și totodată este propusă introducerea obligativității comunicării deciziei de emitere a ordinului de protecție în termen de maxim 5 ore de la emitere și către autoritățile administrației publice locale cu atribuții în domeniul protecției victimelor.

Actul normativ mai spune că, pe lângă oricare dintre măsurile dispuse, instanța dispune și obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, poate recomanda internarea voluntară sau poate solicita internarea nevoluntară, în condițiile Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care agresorul este consumator de alcool și/sau substanțe psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea sa într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare, dezalcoolizare sau asistență de specialitate, potrivit legii.

În cazul consumului de substanțe psihoactive sunt aplicate, în mod corespunzător, dispozițiile art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe 22 decembrie 2025, Senatul a adoptat acest proiect de lege, în calitate de prim for sesizat, iar pe 25 februarie a.c. a primit votul decizional al Camerei Deputaților.

