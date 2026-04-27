Exclusiv Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi necesar la dosar, anunță Oana Gheorghiu

Andreea Ghiorghe
carte electronica de identitate
Carte electronică de identitate. Foto: Inquam Photos / George Călin

Certificatul de naștere nu va mai fi necesar la reînnoirea buletinului. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile DIGI24.ro, după ce măsura a fost cerută de societatea civilă pe platforma „Fără hârtie”.

Oana Gheorghiu a declarat că Guvernul a discutat deja cu reprezentanții MAI și cu toate punctele în care se emit cărțile electronice de identitate pentru a nu mai solicita certificatele de naștere la dosar.

„S-a discutat cu Ministerul Afacerilor Interne, s-a comunicat către către toate punctele în care se emit cărțile electronice de identitate și acest document nu mai este solicitat.

Suntem în curs cu rezolvarea multor probleme. Am avut peste 4000 de de sesizări pe diferite teme”, a explicat vicepremierul.

Anunțul acesteia vine după ce oamenii au sesizat pe platforma guvernamentală „Fără Hârtie” faptul că „adulților li se solicită certificatul de naștere la fiecare reînnoire a actului de identitate, deși documentul a fost depus și înregistrat în sistem la prima emitere și nu suferă modificări în timp”.

Potrivit anunțului de pe platforma guvernamentală, unde oamenii pot sesiza situații birocratice absurde, excepție fac cetățenii care au dobândit cetățenia română înainte de 31 martie 2025 și cărora nu li s-a emis niciun act de identitate românesc ulterior acelei date. Aceștia trebuie să prezinte certificatul de naștere la prima solicitare.

„Eu eu cred că acest demers, „Fără hârtie”, a fost unul extraordinar de bun, de dialog cu cetățenii și de a pune în fața autorităților nevoile reale cu care se confruntă oamenii. Și pe noi ne-a ajutat să împingem unele lucruri înainte. Nu înseamnă că toate se vor rezolva peste noapte, pentru că pentru unele e nevoie de digitalizare, de schimbare a unor proceduri, dar suntem în dialog cu multe, cu multe instituții, cu care încercăm să rezolvăm problemele”, a mai spus Gheorghiu.

