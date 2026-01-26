Live TV

o femeie care scrie de mana
Scrisul caligrafic ajută la dezvoltarea concentrării și creativității, spun experții. Credit foto: Guliver/Getty Images

Scrisul de mână a devenit o raritate. S-a mutat pe laptop, calculator sau pe telefon. Nu doar adulții neglijează scrisul de mână, ci și copiii. Doar temele mai sunt scrise cu pixul pe hârtie. Profesorii atrag atenția că scrisul caligrafic ajută la dezvoltarea concentrării și creativității. De Ziua internațională a scrisului de mână, jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment, pentru a vedea dacă românii mai știu să facă literele așa cum se învață la școală.

Experimentul Digi24 scoate la iveală că, indiferent de vârstă, scrisul de mână poate deveni o provocare. Asta deși literele caligrafice se învață din clasa întâi.

„Nu e simplu! E un proces care durează câțiva ani. Necesită foarte multă răbdare, putere de concentrare. Din păcate, sub presiunea programelor, a vârstei, se diluează, cumva, acest proces”, e de părere Ioana Rill, învățătoare.

Experții în caligrafie spun că scrisul de mână aduce și numeroase beneficii.

„Ne ajută să reținem mai ușor, să ne concentrăm. Vin oameni la ateliere - medici, avocați. Pe lângă a face exercițiul scrierii de mână, caută o metodă de relaxare, o metodă terapeutică”, spune Maria Bădescu, artist caligraf.

Unii profesori apelează chiar la soluții inovatoare, pentru a atrage elevii spre scris.

„Caligrafia e punctul de pornire pentru banda desenată. Pun accent pe scriere. Când copiii creează, să fie ușor de citit și înțeleasă”, explică Mihai Grăjdeanu, profesor de benzi desenate.

„Pe foaie, sub forme amuzante, de obicei pisici. Cumva, mie îmi place să scriu, de obicei în engleză”, mărturisește un copil.

Ziua internațională a scrisului de mână se sărbătorește, anual, pe 23 ianuarie.

