Video Scumpiri la carburanți, ieftiniri la transportul public: Orașul care va avea cele mai ieftine bilete de tramvai și autobuz din țară

Primăria din Arad vrea să reducă prețul unui bilet la 1 leu pe zi.

Aradul ar putea deveni orașul cu cel mai ieftin transport public din țară. De la 4,5 lei cât costă acum un bilet, autoritățile vor ca locuitorii să plătească numai 1 leu. Măsura vine să compenseze efectele scumpirii carburanților. Autoritățile speră că, dacă vor plăti numai 1 leu pe zi, față de 4,5 lei pe oră cât costă acum un bilet de tramvai sau autobuz, arădenii vor lăsa mașinile personale acasă.

- O idee foarte, foarte bună.

- Foarte bună, binevenită și cu siguranță o să reducă și aglomerația din trafic, va ajuta și la buzunarul tuturor.

- Ați fi dispus să vă lăsați mașina personală și să folosiți mai mult transportul în comun?
- Da, aș fi dispus. Cu motorina asta scumpă, cu problemele din ziua de astăzi, e mult mai bine cu tramvaiul.

- Mi se pare chiar o soluție bună să se reducă la 1 leu, cred că o grămadă de lume ar proceda la fel, să lase mașina, să circule cu tramvaiul.

Călin Bibarț - primar Arad: Prețurile la combustibil au urcat vertiginos, iar pe de altă parte îmi doresc ca oamenii să folosească cât mai mult mijloacele de transport în comun, dar să fie și un ajutor.

Propunerea vine la nici două luni de când același primar vorbea public despre gratuitatea serviciului de transport în comun. Atunci, ideea a fost catalogată drept „populism periculos” chiar de colegii de partid. Între timp, atât prefectul, cât și unul dintre vicepreședinții de Consiliu Județean și-au nuanțat poziția.

În 2025, Compania de Transport Public a încasat 6 milioane de lei din vânzarea biletelor.

Mariana Birău - director economic Compania de Transport Public Arad: Chiar dacă prețul biletului va fi 1 leu, noi estimăm că va crește numărul de călători, ceea ce va duce substanțial la creșterea veniturilor directe.

Aradul are una dintre cele mai extinse rețele de transport public din țară, cu 15 linii de tramvai și o lungime de 335 de kilometri.

