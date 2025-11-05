Live TV

Scurgeri de gaze pe strada Popa Tatu din Capitală. ISU București-Ilfov: Defecțiune a fost remediată

Data actualizării: Data publicării:
pompieri-smurd
Inquam Photos / George Călin

Pompierii de la ISU București-Ilfov intervin, după o sesizare privind unele scurgeri de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost instituit un perimetru de siguranță de 100 de metri. La scurt timp, defecțiunea a fost remediată.

ACTUALIZARE 22.54 Defecţiunea a fost remediată, anunță ISU Bucureşti-Ilfov.

Ulterior, au fost făcute mai multe măsurători succesive, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, mai scrie News.ro.

Știrea inițială

„A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), scrie Agerpres.

A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranţă de 100 de metri, iar un echipaj din cadrul companiei de gaze acţionează pentru remedierea defecţiunii.

Pompierii ISUBIF au deplasat la locaţia semnalată, preventiv, o autospecială de stingere cu apă şi spumă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
primar in calduri
3
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
„A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și...
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Cum reușește „Flota fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile...
luvru
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele...
Ultimele știri
Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est: „Apărarea rezistă”
Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire”: „Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru?”
Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pompieri smurd
Miros puternic de gaz într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Evacuare de urgență
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar al INSEMEX
incendiu pipera
Incendiu în Pipera. Două mașini au luat foc. Gazele au fost oprite în zonă, iar 58 persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Explozie într-un bloc din Rahova.
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O firmă recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
copac cazut pe masina
Vijelia din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost chemați să intervină de 350 de ori
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Situație critică la PNL: partidul premierului Bolojan, acuzat că nu și-a plătit chiria. Riscă evacuarea...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
După câți ani trebuie schimbată centrala termică. Semnele care arată că e timpul pentru una nouă
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”