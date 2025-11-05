Scurgeri de gaze pe strada Popa Tatu din Capitală. ISU București-Ilfov: Defecțiune a fost remediată

Pompierii de la ISU București-Ilfov intervin, după o sesizare privind unele scurgeri de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost instituit un perimetru de siguranță de 100 de metri. La scurt timp, defecțiunea a fost remediată.

ACTUALIZARE 22.54 Defecţiunea a fost remediată, anunță ISU Bucureşti-Ilfov.

Ulterior, au fost făcute mai multe măsurători succesive, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, mai scrie News.ro.

Știrea inițială

„A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), scrie Agerpres.

A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranţă de 100 de metri, iar un echipaj din cadrul companiei de gaze acţionează pentru remedierea defecţiunii.

Pompierii ISUBIF au deplasat la locaţia semnalată, preventiv, o autospecială de stingere cu apă şi spumă.

