Scutece pentru adulți, compensate cu 80% pentru persoanele cu dizabilități și vârstnici. Proiectul, adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede compensarea scutecelor pentru adulți în proporție de 80% din prețul de referință, pentru pacienții asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Produsele vor putea fi acordate pe baza unei prescripții emise de medicul specialist, indiferent dacă afecțiunea este temporară sau permanentă. Legea merge la promulgare.

Potrivit proiectului, măsura urmărește să faciliteze accesul la produse absorbante pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni, persoanele cu dizabilități și cele vârstnice, contribuind la menținerea demnității și a calității vieții acestora.

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„Pacienții asigurați în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au dreptul la scutece pentru adulți, compensate în proporție de 80% dintr-un preț de referință, în baza prescripției medicului specialist, indiferent de caracterul temporar sau permanent al afecțiunii”, se arată în proiectul de lege.

Inițiativa legislativă a fost adoptată anterior și de Senat, iar Camera Deputaților este forul decizional în acest caz.

Editor : Ana Petrescu