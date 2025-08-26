Live TV

Se deschid încă două șantiere pentru înlocuirea conductelor de termoficare din București. Zonele anunțate de primarul Capitalei

conducte de termoficare
Foto: Stelian Bujduveanu/ Facebook

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă deschiderea a încă două şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte magistrale de termoficare. Potrivit acestuia, lucrările, care sunt finanţate 85% cu fonduri nerambursabile, sunt executate de SC Energomontaj SA şi au un termen de finalizare de 12 luni. 

„Deschidem încă două şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte magistrale de termoficare: Obiectivul 3 – Magistrala 1 Sud, cu o lungime de 2 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Bd. Basarabia, Bd. Chişinău, Bd. 1 Decembrie. Obiectivul 5 - Magistrala III SUD, cu o lungime de 2,1 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe str. Matei Basarab, Calea Călăraşi, Bd. Decebal”, anunţă primarul interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu. 

Stelian Bujduveanu arată că lucrările sunt finanţate în proporţie de 85% cu fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării şi sunt executate de SC Energomontaj SA, având un termen de finalizare de 12 luni. 

„În prezent, în Bucureşti, se lucrează pentru modernizarea sistemului de termoficare şi înlocuirea conductelor vechi de 40-50 de ani în 30 de mari şantiere”, precizează Bujduveanu. 

