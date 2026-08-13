Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari

Pensionarii care vor să recupereze contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) reținută din pensii nu trebuie să depună cereri la casele teritoriale, întrucât legislația în vigoare nu prevede restituirea acestor sume. Casa Județeană de Pensii Alba precizează că solicitările înregistrate în acest scop nu pot produce efecte juridice în absența unui act normativ sau a unei decizii aplicabile care să stabilească returnarea banilor.

Beneficiarii sunt sfătuiți să urmărească exclusiv comunicările instituțiilor competente și să evite procedurile promovate ca soluții pentru recuperarea imediată a sumelor.

Pensionarii nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CASS

Casa Județeană de Pensii Alba a publicat o serie de clarificări adresate beneficiarilor care solicită informații despre posibilitatea recuperării contribuției de asigurări sociale de sănătate reținute din pensie. Potrivit instituției, în actualul cadru legislativ nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop. Un astfel de demers nu poate conduce la returnarea banilor în lipsa unei prevederi legale care să reglementeze procedura.

„În prezent, nu există un temei legal pentru restituirea CASS reținute în aceste condiții și, prin urmare, nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop.”, se arată în Ghidul pensionarului, publicat de Casa Județeană de Pensii Alba

Reprezentanții instituției subliniază că, la acest moment, nu a fost adoptat un act normativ și nu există o o hotărâre judecătorească aplicabilă prin care să fie dispuse încetarea reținerilor și restituirea sumelor deja încasate.

De ce cererile depuse acum nu permit recuperarea banilor

Returnarea unei contribuții încasate în baza legislației fiscale presupune existența unui cadru juridic care să prevadă în mod expres beneficiarii, perioadele vizate și modalitatea de plată. În absența unor asemenea dispoziții, casele teritoriale de pensii nu pot aproba individual solicitările primite.

Prin urmare, simpla înregistrare a unei cereri nu creează dreptul la recuperarea CASS și nici obligația instituției de a rambursa banii. Casa Județeană de Pensii Alba recomandă consultarea informațiilor transmise prin canalele sale oficiale, pentru evitarea unor demersuri administrative care nu pot produce efecte juridice.

Pentru ce pensii se reține CASS

Începând cu 1 august 2025, contribuția de asigurări sociale de sănătate se aplică veniturilor lunare din pensii care depășesc 3.000 de lei. Măsura a fost introdusă prin Legea nr. 141/2025, care a modificat și completat Codul fiscal.

Cota CASS este de 10%, însă nu se calculează asupra întregii pensii. Baza lunară o reprezintă exclusiv partea care depășește plafonul de 3.000 de lei. Astfel, veniturile situate la acest nivel sau sub el nu sunt diminuate prin aplicarea contribuției. De exemplu, pentru un cuantum de 3.500 de lei, diferența supusă CASS este de 500 de lei. Aplicarea cotei de 10% conduce la o reținere lunară de 50 de lei.

CASS se reține din veniturile din pensii în perioada 1 august 2025 - 31 decembrie 2027, potrivit prevederilor legale în vigoare. Începând cu 1 ianuarie 2028, măsura nu se mai aplică, dacă legislația nu va fi modificată între timp.

Reținerile sunt efectuate automat de instituția care plătește pensia

Pensionarii nu trebuie să calculeze, să declare sau să achite separat contribuția la sănătate și impozitul aferent. Stabilirea obligațiilor fiscale, reținerea la sursă și virarea acestora sunt realizate de instituțiile care efectuează plata drepturilor.

În sistemul public, operațiunile sunt gestionate de Casa Națională de Pensii Publice, prin structurile teritoriale. Beneficiarii primesc direct suma netă, după aplicarea tuturor reținerilor prevăzute de lege, iar valorile corespunzătoare sunt evidențiate pe documentul de plată.

Restituirile din trecut au fost stabilite prin acte normative distincte

Situația actuală nu trebuie confundată cu restituirea CASS reținute în cursul anului 2022. Prin OUG nr. 4/2023, autoritățile au stabilit returnarea din oficiu, în tranșe lunare, a contribuției încasate în perioada 1 ianuarie-27 decembrie 2022. Plățile au fost efectuate între 1 martie 2023 și 28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil și reținerea eventualelor diferențe de impozit datorate.

Reglementarea nu se extinde automat asupra contribuțiilor reținute în prezent. În lipsa unei noi măsuri legislative sau a unei decizii jurisdicționale aplicabile, pensionarii nu își pot recupera CASS prin simpla depunere a unei solicitări.

Editor : C.S.