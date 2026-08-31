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Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Cât vor costa documentele auto începând cu 15 septembrie

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Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Foto Getty Images
Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Foto Getty Images
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Din articol
Tarife noi pentru documentele auto, începând din 15 septembrie 2026 Unde pot fi achitate noile tarife pentru documentele auto

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a anunțat luni, 31 august, majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie 2026, dată de la care șoferii vor plăti mai mult pentru obținerea acestor documente.

Instituția precizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate.

Tarife noi pentru documentele auto, începând din 15 septembrie 2026

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, de la 15 septembrie 2026 vor fi aplicate tarife actualizate pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Modificarea îi vizează pe cei care solicită emiterea acestor documente, fiind necesară achitarea sumelor corespunzătoare noilor valori.

Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. În cazul certificatului de înmatriculare (talonului), suma va ajunge de la 49 de lei la 76 de lei, cu 27 de lei mai mult decât tariful actual. Și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Aceasta va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 12 lei.

Unde pot fi achitate noile tarife pentru documentele auto

Noile tarife pentru documentele auto, precum și cele aferente plăcilor cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor SelfPay sau online, pe platforma ghișeul.ro.

Ce se întâmplă cu sumele achitate înainte de 15 septembrie

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări atrage atenția că sumele achitate înainte de 15 septembrie 2026 nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife. Cei care intenționează să solicite unul dintre documentele vizate trebuie, astfel, să țină cont de data la care efectuează plata.

Editor : M.C.

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