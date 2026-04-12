Sectorul 6 își propune cheltuieli de 2,7 miliarde lei și venituri de 2,6 miliarde în acest an. Cum sunt împărțiți banii
Cheltuielile bugetului local al Sectorului 6 pe acest an se ridică la aproximativ 2,7 miliarde de lei, iar veniturile la peste 2,6 miliarde de lei, potrivit propunerii de buget local pe anul 2026 puse în dezbatere publică.
Potrivit Agerpres, cheltuielile bugetului local al Sectorului 6 sunt structurate astfel:
Autorități publice și acțiuni externe: peste 249 milioane lei
Poliția Locală: peste 74 milioane lei
Învățământ: aproape 572 milioane lei
Sănătate: peste 54 milioane lei
Cultură, recreere și religie: aproape 546 milioane lei
Asigurări și asistență socială: aproape 419 milioane lei
Locuințe, servicii și dezvoltare publică: aproximativ 365 milioane lei
Protecția mediului: peste 175 milioane lei, din care circa 163 milioane lei pentru salubritate și gestionarea deșeurilor
Transporturi: peste 148 milioane lei, din care peste 141 milioane lei pentru străzi