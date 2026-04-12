Sectorul 6 își propune cheltuieli de 2,7 miliarde lei și venituri de 2,6 miliarde în acest an. Cum sunt împărțiți banii

Cheltuielile bugetului local al Sectorului 6 pe acest an se ridică la aproximativ 2,7 miliarde de lei, iar veniturile la peste 2,6 miliarde de lei, potrivit propunerii de buget local pe anul 2026 puse în dezbatere publică.

Potrivit Agerpres, cheltuielile bugetului local al Sectorului 6 sunt structurate astfel:

Autorități publice și acțiuni externe: peste 249 milioane lei

Poliția Locală: peste 74 milioane lei

Învățământ: aproape 572 milioane lei

Sănătate: peste 54 milioane lei

Cultură, recreere și religie: aproape 546 milioane lei

Asigurări și asistență socială: aproape 419 milioane lei

Locuințe, servicii și dezvoltare publică: aproximativ 365 milioane lei

Protecția mediului: peste 175 milioane lei, din care circa 163 milioane lei pentru salubritate și gestionarea deșeurilor

Transporturi: peste 148 milioane lei, din care peste 141 milioane lei pentru străzi

Cheltuielile secţiunii de funcţionare se cifrează de aproape 1,5 miliarde de lei. În ceea ce priveşte cheltuielile la secţiunea de dezvoltare suma stipulată este de peste 1,2 de miliarde de lei.

Primăria Sectorului 6 este condus interimar de Paul Moldovan, după ce Ciprian Ciucu a fost ales edil general al Capitalei.

