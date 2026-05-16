Ședință de urgență la Ministerul Mediului după avertizările ANM. IGSU trimite forțe suplimentare în trei județe

Ministrul interimar al Mediului a convocat, sâmbătă, Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU). Ședința a fost organizată ca urmare a informării şi a atenţionării meteo, dar şi a avertizărilor meteorologice şi hidrologice de Cod portocaliu şi Cod galben transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). Codul portocaliu de averse torențiale este valabil pentru 5 județe, în timp ce codul galben de instabilitate atmosferă pentru 19 județe.

„S-a impus convocarea acestui CMSU ţinând cont de evoluţia hidrometeorologică din următoarele zile, când vremea se va răci semnificativ. Se impune o atenţie deosebită în judeţele unde este emis Cod Portocaliu de inundaţii, deoarece sunt prognozate cantităţi importante de precipitaţii, unele chiar în intervale scurte. Nu putem exclude producerea de evenimente deosebite şi, tocmai de aceea, se impune menţinerea fluxului informaţional cu toate autorităţile. ANAR a informat că trimis deja o adresă pentru pregolirea acumulărilor din zonele vizate de Cod Portocaliu. Trebuie să ne asigurăm că autorităţile locale primesc toate avertizările şi că primăriile din zonele afectate de aceste coduri sunt pregătite conform procedurilor. De asemenea, ANM va emite, punctual, acolo unde situaţia o impune, avertizări de tip Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene hidrometeorologice periculoase", a subliniat secretarul de stat Raul Pop, cel care a condus ședința

IGSU trimite forţe suplimentare în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Vâlcea

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a decis trimitera de forţe suplimentare în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Vâlcea, aflate sub cod portocaliu de ploi torenţiale valabil până duminică dimineaţă.

„Ca urmare a avertizării meteorologice de tip COD PORTOCALIU privind manifestarea unor fenomene hidrometeorologice periculoase, respectiv averse torenţiale ce vizează judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Vâlcea, IGSU a dispus măsuri pentru suplimentarea capacităţii de intervenţie prin trimiterea în sprijin a unor forţe şi mijloace din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din alte judeţe", informează IGSU.

Astfel, două autocamioane de intervenţie, două motopompe remorcabile, patru motopompe transportabile, două bărci cu motor şi două autospeciale de primă intervenţie şi comandă sunt trimise de la ISU Mureș la ISU Vâlcea.

De asemenea, ISU Brașov intervine în sprijinul ISU Argeş cu 2 autocamioane de intervenţie, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, în timp ce ISU Covasna acordă sprijin ISU Dâmboviţa cu 2 autocamioane de intervenţie, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenţie şi comandă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torențiale pentru cinci județe, precum și o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, grindină și vijelii pentru 19 județe și municipiul București. Cele două avertizări sunt valabile de sâmbătă după-amiază până duminică dimineață.

Codul portocaliu de averse torențiale importante cantitativ este în vigoare în intervalul 16 mai, ora 14:00 – 17 mai, ora 10:00 și vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, precum și zona montană a județelor Gorj și Prahova. În timp ce, codul galben de averse torențiale însemnate cantitativ este valabil în intervalul 17 mai, ora 10:00 – 17 mai, ora 21:00, pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București.

 

Editor : Andreea Rubica

