Sediu nou pentru Serviciul Paşapoarte. S-au mutat ghișeele, s-au mutat și cozile

Sediu nou pentru Serviciul Paşapoarte. 14 ghişee pentru depunerea documentelor şi alte trei pentru ridicarea lor au fost mutate din Pipera şi Amzei într-un mall din sectorul 3 al Capitalei.

Puţin după ora 8:30 au fost deschise uşile noului centru al direcţiei de paşapoarte. Serviciul funcţionează în mall-ul Park Lake, din sectorul 3 al Capitalei.

Taxele pentru emiterea paşapoartelor se plătesc în aceeaşi clădire.

-Pentru ce aţi venit?

-Paşapoartele copiilor. Să depunem actele şi să venim să le luăm. O să fie la fel de aglomerat, e multă lume.

-Având în vedere că eu când am venit am stat două ore la coadă, acum este ok.

„Este ora 9 şi jumătate, a trecut aproape o oră de când s-a deschis sediul şi deja au apărut primele cozi. Asta cu toate că sunt 14 ghişee unde se depun actele şi alte trei unde se eliberează paşapoartele”, relatează Maria Moiş, jurnalist Digi24.

Spațiul în care funcționeaza noul sediu a fost pus la dispoziție gratuit de patronii mall-ului. Ministerul de Interne plătește doar utilitățile. Contractul este semnat pentru următorii doi ani.

„Am eliberat cu 50 la sută mai multe paşapoarte ca anul trecut. Am suplimentat de anul trecut şi personalul”, spune ministrul de Interne Carmen Dan.

Au fost şi oameni care nu au ştiut că sediul Direcţiei Paşapoarte se mută, aşa că au venit cu noaptea în cap în Pipera, la vechea clădire:

-Am venit din Elveţia şi trebuie să le facem aici. Trebuie să căutăm acum prin Bucureşti, pe unde o fi.

„Punctele de lucru vechi, din Şoseaua Pipera şi Piaţa Amzei, au fost desfiinţate, iar activitatea lor va fi mutată integral la spaţiu nou, relatează Cezara Scutari, jurnalist Digi24.

Anul trecut, un alt mall din Capitală a primit în incinta lui 20 de ghişee unde oamenii pot merge ca să îşi facă documentele de călătorie. În perioada verii, când majoritatea oamenilor îşi refac paşapoartele, angajaţii serviciului procesează peste 900 de cereri zilnic

