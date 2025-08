Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat la Digi24 că nu are nevoie să vină oameni, „turiști”, să facă declarații de presă în zonele sinistrate, ci de mai multe fonduri pentru a reconstrui în zonele afectate de inundații. Acesta este nemulțumit de sumele alocate de guvernul Bolojan și spune că după o primă evaluare ar avea nevoie „de aproximativ 80 de milioane de euro”.

„Eu i-aș invita să vină să construiască o casă la Suceava cu 30.000 lei. Asta am spus-o și o spun de fiecare dată, fiindcă eu nu pot să să accept să vină cineva să ne spună că ce lucru minunat au făcut dând 15.000 lei să reconstruim casele. Știți, atunci am ieșit public și am spus lucrurile astea, fiindcă este normal să mă lupt pentru sucevenii mei”, a declarat, vineri, Gheorghe Șoldan, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Acesta a precizat că a discutat joi seara cu premierul Bolojan care l-a asigurat că va încerca „să aloce toate sumele de bani de care avem nevoie pentru reconstruirea caselor, reconstruirea infrastructurii rutiere, de apă și canalizare în toate localitățile afectate din județul Suceava”.

„Să știți că eu eu sunt un bărbat asumat și-mi asum lucrurile astea și nu e prima dată când am ceva de spus, o spun. Și atunci când au încercat să oprească programul Anghel Saligny, la fel am făcut, fiindcă mi se pare normal. Nu, nu sunt la Suceava ales de oameni, să stau cu capul plecat în fața celor de la București. Noi nu cerșim nimic de la București. Județul Suceava contribuie în fiecare an la bugetul de stat. Sucevenii, oamenii din Broșteni, bucovinenii plătesc taxe și impozite. Automat acești bani pleacă în bugetul de stat și avem nevoie de data aceasta ca ei să fie lângă noi”, a mai spus șeful CJ Suceava.

Acesta a subliniat că nu are nevoie de oameni care să vină și să facă declarații de presă, ci de ajutor concret, iar o primă evaluare a dezastrului arată că ar fi nevoie de 80 de milioane de euro.

„Noi avem nevoie de ajutor concret. Să știți că în prima evaluare pe care am făcut-o zilele acestea din teren, o primă evaluare în acest moment, ne apropiem de suma de aproximativ 80 de milioane de euro. Sunt foarte mulți bani și nu putem rezolva o problemă cu câteva milioane de euro. Ieri în ședința de Consiliul Județean am alocat 4 milioane de lei din fondul de rezervă. Sunt aproximativ 2700 de sinistrați. Sunt peste 90 și ceva de kilometri de drumuri județean distruși, 37 de poduri distruse complet, alte câteva zeci afectate. Kilometri de drum orășenesc, distruși, drumuri comunale distruse, case afectate sau distruse, aproximativ 600. Rețeaua cu apă potabilă, nu mai avem apă potabilă, rețeaua de canalizare, rețeaua de electricitate pusă la pământ”, a declarat Șoldan.

Acesta a mai subliniat că nu vrea să se înțeleagă că îl critică pe premierul României, în timp ce George Simion este la Suceava și că sucevenii nu au nevoie de „circ” și oameni care vin să-și facă imagine.

„Prima mea ieșire a fost în momentul în care a apărut acel HG în presă, aseară, când am văzut că Guvernul României pregătește să ne aloce 15.000 lei pentru o persoană decedată, 15.000 lei pentru o casă care e mai puțin de 75% afectată și 30.000 lei pentru o casă distrusă. Eu nu știu în ce țară trăim, totuși, că nu se poate construi cu 30.000 lei, poate un gard sau să repare curtea. Eu n-am ieșit să critic pe pe premierul României, în timp ce era Simion la Suceava, că nu am făcut lucrurile astea, fiindcă la fel am spus-o și aseară. Am spus că noi nu avem nevoie de circ la Suceava. N-avem nevoie de scandal, n-avem nevoie de oameni care vin aici să-și facă imagine. Nu avem nevoie de turiști, avem nevoie care de oameni care vin concret să ne ajute. Oamenii ăștia de aici sunt destul de amărâți. Nu mai am nevoie de dispute politice. Persoanele de aici sunt efectiv cu moralul la pământ și nu vreau să se simtă singure, fiindcă ăsta e sentimentul astăzi în Broșteni și în celelalte localități”, a mai spus acesta.

Editor : M.I.