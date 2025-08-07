Live TV

Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații

Data publicării:
ostra alimentare apa
Foto: Gheorghe Șoldan Facebook
Din articol
Județul Bacău sprijină Broșteni, oraș grav afectat de inundații

Preşedintele Consiliului Judeţean  Suceava Gheorghe Şoldan a anunţat, joi seară pe Facebook, reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundaţii. Totuși, el avertizează populaţia că, în primele două zile, apa poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru băut sau gătit.

„În această seară a fost rezolvată şi problema alimentării cu apă în comuna Ostra. La aproape o săptămână şi jumătate de la inundaţiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, care au avariat grav reţeaua de alimentare cu apă, sistemul a fost repus în funcţiune”, a scris Gheorghe Șoldan, joi pe Facebook.

Preşedintele CJ Suceava a mai spus că lucrările au început imediat după alocarea sumei de 500.000 de lei din fondul de rezervă bugetară, iar „echipele s-au mișcat rapid, într-un timp record”.

Citește și: Apa menajeră a început să fie distribuită oamenilor din Broșteni. Precizările președintelui Consiliului Județean Suceava

„În atenția locuitorilor din Ostra: În primele două zile apa NU este potabilă. Poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru băut sau gătit”, a mai scris Șoldan.

Judeţul Suceava a fost lovit de inundaţii puternice, la finalul lunii iulie, aproape 2.800 de persoane şi sute de case fiind afectate.

Județul Bacău sprijină Broșteni, oraș grav afectat de inundații

Gheorghe Șoldan a anunțat că, joi, a ajuns la Broșteni din județul Suceava un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău.

„Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu suma de 800.000 de lei pentru reconstrucția Broșteniului. Îi mulțumesc și prefectului județului Bacău, Claudiu Ilișanu, născut chiar aici, la Broșteni, cel care a inițiat această campanie. Le sunt și rămân recunoscător parlamentarilor băcăuani care au însoțit convoiul: deputații Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel, Adrian Popa şi senatorul Ionel Floroiu. Nu în ultimul rând, le mulțumesc din suflet și primarilor din județul Bacău care au făcut parte din delegația care a ajuns astăzi la Broșteni”, a mai scris șeful CJ Suceava pe Facebook.

Citește și: Inundațiile din Suceava și Neamț: zeci de animale, păsări pierdute și stupi distruși. Veterinarii intervin în Broșteni și Ostra

El a mai spus că „solidaritatea nu are culoare politică”, la Broșteni.

„Gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice. Și ne arată în primul rând că nu suntem singuri în fața nenorocirilor care se pot întâmplă oriunde, oricând. La Broșteni, solidaritatea nu are culoare politică. E despre oameni, nu despre partide.

Am promis că vom reconstrui Broșteniul și îl vom transforma într-un mare șantier al solidarității. Iar în următoarele săptămâni veți vedea acest lucru. Vom fi alături de fiecare om care a avut de suferit. Pentru că cea mai importantă calitate a unui lider politic e empatia. Degeaba ești cel mai bun specialist, degeaba ești un bun orator dacă, atunci când oamenii au nevoie de tine, nu ești acolo, lângă ei”, a conchis el.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
4
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
CASS pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
5
Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii...
Shabla Bulgaria
Amenzi pe bandă rulantă pentru turiștii români din Bulgaria care...
colaj trump-putin
„Donald nu poate speria Moscova cu nimic în acest moment”. Cum au...
Ultimele știri
Oana Ţoiu, întâlnire cu omologul ucrainean. Ministra de Externe a subliniat importanţa protejării drepturilor minorităţilor naţionale
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în Spitalul de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut
Alexandru Rogobete: „Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă; în altele la ora 10 se schimbă în pijamale”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2025-07-28 at 09.50.35_13fe34f2
Inundațiile din Suceava și Neamț: zeci de animale, păsări pierdute și stupi distruși. Veterinarii intervin în Broșteni și Ostra
soldan cj suceava
Șeful CJ Suceava, revoltat de ajutoarele alocate de Guvern: „Cu 30.000 lei nu construiești o casă, poate un gard”
Screenshot 2025-08-01 at 14.29.41
„Cursa” Simion–Georgescu prin zonele inundate: fanfară militară și mers la biserică. Cei doi au venit separat, nu s-au întâlnit
brosteni alimentare apa
Apa menajeră a început să fie distribuită oamenilor din Broșteni. Precizările președintelui Consiliului Județean Suceava
ILUSTRATIE_INUNDATII_02_INQUAM_Photos_Casian_Mitu
Ministra Mediului a ajuns la Broșteni: „O să facem absolut tot ceea ce putem ca să ajutăm. Nu doresc să fac o activitate populistă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Brandon Blackstock, fostul soț al cântăreței Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Cei doi au divorțat în...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare”...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo”
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Elizabeth Hurley, topită după Billy Ray Cyrus! S-au ținut de mână și au pozat îndrăgostiți la premiera „The...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Liam Neeson și Pamela Anderson, gesturi tandre într-o reclamă pentru „Naked Gun”: „Un cuplu care râde...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”