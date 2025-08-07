Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Şoldan a anunţat, joi seară pe Facebook, reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundaţii. Totuși, el avertizează populaţia că, în primele două zile, apa poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru băut sau gătit.

„În această seară a fost rezolvată şi problema alimentării cu apă în comuna Ostra. La aproape o săptămână şi jumătate de la inundaţiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, care au avariat grav reţeaua de alimentare cu apă, sistemul a fost repus în funcţiune”, a scris Gheorghe Șoldan, joi pe Facebook.

Preşedintele CJ Suceava a mai spus că lucrările au început imediat după alocarea sumei de 500.000 de lei din fondul de rezervă bugetară, iar „echipele s-au mișcat rapid, într-un timp record”.

Citește și: Apa menajeră a început să fie distribuită oamenilor din Broșteni. Precizările președintelui Consiliului Județean Suceava

„În atenția locuitorilor din Ostra: În primele două zile apa NU este potabilă. Poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru băut sau gătit”, a mai scris Șoldan.

Judeţul Suceava a fost lovit de inundaţii puternice, la finalul lunii iulie, aproape 2.800 de persoane şi sute de case fiind afectate.

Județul Bacău sprijină Broșteni, oraș grav afectat de inundații

Gheorghe Șoldan a anunțat că, joi, a ajuns la Broșteni din județul Suceava un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău.

„Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu suma de 800.000 de lei pentru reconstrucția Broșteniului. Îi mulțumesc și prefectului județului Bacău, Claudiu Ilișanu, născut chiar aici, la Broșteni, cel care a inițiat această campanie. Le sunt și rămân recunoscător parlamentarilor băcăuani care au însoțit convoiul: deputații Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel, Adrian Popa şi senatorul Ionel Floroiu. Nu în ultimul rând, le mulțumesc din suflet și primarilor din județul Bacău care au făcut parte din delegația care a ajuns astăzi la Broșteni”, a mai scris șeful CJ Suceava pe Facebook.

Citește și: Inundațiile din Suceava și Neamț: zeci de animale, păsări pierdute și stupi distruși. Veterinarii intervin în Broșteni și Ostra

El a mai spus că „solidaritatea nu are culoare politică”, la Broșteni.

„Gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice. Și ne arată în primul rând că nu suntem singuri în fața nenorocirilor care se pot întâmplă oriunde, oricând. La Broșteni, solidaritatea nu are culoare politică. E despre oameni, nu despre partide.

Am promis că vom reconstrui Broșteniul și îl vom transforma într-un mare șantier al solidarității. Iar în următoarele săptămâni veți vedea acest lucru. Vom fi alături de fiecare om care a avut de suferit. Pentru că cea mai importantă calitate a unui lider politic e empatia. Degeaba ești cel mai bun specialist, degeaba ești un bun orator dacă, atunci când oamenii au nevoie de tine, nu ești acolo, lângă ei”, a conchis el.

Editor : A.P.