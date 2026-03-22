Șeful Gărzii de Mediu: Am reușit să astupăm un vid legislativ prin care rețele întregi aduceau ilegal deșeuri în România

Șeful Gărzii Naționale de Mediu anunță că a fost eliminat un vid legislativ de care profitau zeci de firme fictive pentru a importa deșeuri sub pretextul produselor second-hand. Potrivit acestuia, o parte dintre aceste deșeuri ajungeau abandonate pe câmpuri, în ape sau erau arse ilegal.

„Noua ordonanţă de urgenţă privind reglementarea importurilor de produse second-hand răspunde direct acestei vulnerabilităţi, prin definirea clară a responsabilităţilor operatorilor, introducerea obligaţiilor de înregistrare şi trasabilitate a cantităţilor introduse în ţară, verificarea conformităţii şi returnarea celor neconforme.

Am reuşit să astupăm un vid legislativ de care profitau reţele întregi de falşi operatori care importau deşeuri care în final, în cea mai mare proporţie ajungeau fie arse spre valorificare, fie aruncate pe câmpuri, în păduri şi ape. Setul de modificări legislative este rezultatul unui efort care a început acum trei ani, bazat pe date clare din teren. Suntem recunoscători că acum propunerile noastre se transformă în legislaţie bună. O felicit pe ministra Mediului, Diana Buzoianu care în câteva luni a deblocat discuţiile şi a pus în transparenţă OUG-ul şi apreciez toate eforturile colegilor noştri din structurile ANPC şi MAI care au lucrat concret la acest proiect”, susține șeful Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit News.ro.

Cadrul normativ va limita riscul ca România să suporte costurile de mediu generate de deşeuri provenite din alte state şi elimină ambiguităţile juridice în cazurile ajunse în instanţă.

„Această abordare devine cu atât mai importantă în contextul aderării la spaţiul Schengen şi al reducerii punctelor de control la frontieră, unde eficienţa intervenţiei depinde în mod esenţial de existenţa unor reguli clare şi aplicabile unitar”, susține Andrei Corlan.

Ordonanța de Urgență a fost anunțată vineri, 20 martie, de către ministrul Mediului.

Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un proiect care impune controale și sancțiuni de până la 100.000 lei pentru cei care aduc în România deșeuri mascate sub forma produselor de mâna a doua. Autoritățile vor ca acestea să fie verificate, curățate și certificate înainte de a intra în țară. Cele neconforme vor fi returnate pe cheltuiala importatorilor. Măsura vine după ce controale au arătat că multe dintre produsele second-hand ajungeau să fie aruncate pe câmpuri sau la marginea orașelor.

„România nu este groapă de gunoi! Deşeurile nu trebuie să intre în ţară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal. Timp de prea mulţi ani, ţara noastră a fost tratată ca o destinaţie comodă pentru produse uzate, periculoase sau improprii consumului, dar care au intrat în România cu promisiunea că puteau fi utilizate: haine neigienizate, anvelope scoase din uz, echipamente electrice defecte”, a scris, vineri, pe Facebook, Diana Buzoianu.

