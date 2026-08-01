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Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române

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Semnalizare sens giratoriu. Foto Getty Images
Semnalizare sens giratoriu. Foto Getty Images
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Din articol
Poliția Română: Semnalizarea este obligatorie doar la schimbarea direcției de mers Cum trebuie efectuată corect manevra în interiorul sensului giratoriu Ce prevede Codul Rutier

Mulți șoferi folosesc semnalizarea atunci când intră într-un sens giratoriu, convinși că procedează corect. Poliția Română atrage însă atenția că această practică nu este prevăzută de Codul Rutier și poate crea confuzie în trafic. Autoritățile explică în ce situații este obligatorie folosirea semnalizării și care sunt regulile pe care conducătorii auto trebuie să le respecte.

Cunoașterea și respectarea prevederilor din Codul Rutier sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic și pentru prevenirea situațiilor care pot genera confuzii sau accidente.

Poliția Română: Semnalizarea este obligatorie doar la schimbarea direcției de mers

Poliția Română a transmis un mesaj de informare pentru a clarifica una dintre cele mai frecvente nelămuriri întâlnite în trafic: dacă șoferii trebuie sau nu să semnalizeze la intrarea într-un sens giratoriu.

Potrivit reprezentanților instituției, prevederile Codului Rutier sunt clare. La intrarea în sensul giratoriu nu are loc o schimbare a direcției de mers, astfel că semnalizarea nu este necesară în acel moment. Obligația apare doar în momentul ieșirii sau atunci când conducătorul auto schimbă banda de circulație.

„Conform articolului 54 din Codul Rutier, suntem obligați să semnalizăm orice schimbare a direcției de mers, iar la intrarea în sensul giratoriu nu o schimbăm. Direcția de mers o schimbăm doar la ieșirea din sensul giratoriu”, a transmis Poliția Română într-o postare publică pe pagina de Facebook.

De ce nu este recomandată semnalizarea stânga la intrarea în sensul giratoriu

Polițiștii spun că numeroși conducători auto semnalizează stânga înainte de a intra sau în timp ce se deplasează prin sensul giratoriu, considerând că îi ajută pe ceilalți participanți la trafic. În realitate, această practică poate crea neclarități și poate transmite informații greșite celorlalți șoferi.

„Foarte mulți conducători auto semnalizează stânga la intrare și în interiorul sensului giratoriu și consideră că ajută pe ceilalți participanți. Din contră, asta poate mai rău să încurce, deoarece poate să rămână pe neutru în momentul în care vrem să semnalizăm dreapta.”, explică Poliția Română

Cum trebuie efectuată corect manevra în interiorul sensului giratoriu

Conform recomandărilor autorităților, în interiorul sensului giratoriu se semnalizează doar schimbarea benzii de circulație și ieșirea din intersecție. Semnalizarea trebuie făcută din timp, astfel încât ceilalți participanți la trafic să poată anticipa intenția conducătorului auto. Poliția Română precizează că, înainte de ieșirea dorită, șoferul trebuie să se asigure, să se încadreze pe banda 1 și să semnalizeze dreapta între penultima ieșire și cea pe care intenționează să o folosească.

„Este de înțeles că dacă semnalizăm dreapta, vom ieși la următoarea ieșire. Dacă nu semnalizăm, ne păstrăm deplasarea până la următoarea ieșire.”, au transmis reprezentanții instituției

Ce prevede Codul Rutier

Regulile privind folosirea semnalizării sunt prevăzute la articolul 54 din Codul Rutier. „Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.”

Totodată, legea stabilește că semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie menținută pe întreaga durată a manevrei.

Editor : C.S.

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