Senatul a adoptat proiectul privind Aplicația Mobilă Unică: punct unic de acces la serviciile publice digitale ale statului

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege inițiat de USR care introduce Aplicația Mobilă Unică (AMU) ca punct central de acces la serviciile publice digitale furnizate de instituțiile statului.

Propunerea legislativă stabilește cadrul pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, acestea urmând să fie organizate „după nevoile utilizatorilor”, prin infrastructura digitală națională și platformele informatice transversale.

Potrivit proiectului, serviciile publice digitale vor fi furnizate în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate, prin intermediul unei platforme unice și al unui portal web al administrației publice.

„Se va institui Aplicația Mobilă Unică (AMU), ca punct unitar de acces digital la serviciile publice digitale furnizate de entitățile publice”, prevede proiectul de lege.

Accesul utilizatorilor se va realiza atât prin aplicația mobilă, cât și prin portalul web al administrației publice.

Finanțare din bugetul de stat și fonduri europene

Propunerea legislativă prevede că dezvoltarea și funcționarea infrastructurii digitale naționale vor fi finanțate din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile, inclusiv fonduri europene.

„Finanțarea dezvoltării, implementării, operării și întreținerii infrastructurii digitale naționale, a platformelor naționale transversale, a AMU și a portalului web unitar (…) se asigură de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile”, mai spune proiectul.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) va fi instituția responsabilă de dezvoltarea, administrarea și coordonarea Aplicației Mobile Unice și a portalului unic al administrației publice.

Aceasta va gestiona și funcționalitățile comune necesare accesului unitar la serviciile digitale.

Acces voluntar și drepturi garantate

Actul normativ prevede că accesul la serviciile digitale rămâne voluntar, iar cetățenii nu pot fi excluși de la serviciile publice tradiționale.

„Orice utilizator are dreptul de a accesa și utiliza servicii publice digitale complete (…) în mod voluntar. Nicio persoană nu poate fi lipsită de accesul, prin alte mijloace prevăzute de lege”, stipulează propunerea de lege.

Instituțiile publice vor fi obligate să asigure și canale alternative pentru persoanele fără acces sau competențe digitale.

Interdicții și reutilizarea datelor

Proiectul de lege interzice dezvoltarea de sisteme informatice care dublează funcționalitățile platformelor naționale, cu excepția cazurilor justificate tehnic.

De asemenea, instituțiile vor trebui să reutilizeze datele existente în sistemele statului, fără a mai solicita cetățenilor documente deja disponibile în bazele de date publice.

Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, iar Camera Deputaților va da votul, ca for decizional.

Editor : Ana Petrescu