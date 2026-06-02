Senatul a votat o lege care limitează la 5 km/h viteza bărcilor în Delta Dunării. Ce amenzi riscă cei care depășesc limita

Turisti in barca pe un canal secundar din apropierea bratului Sulina din Delta Dunarii, judetul Tulcea. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Senatul a adoptat marţi un proiect de lege care prevede ca viteza de navigaţie pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării să fie de 5 kilometri pe oră, stabilind amenzi între 250 lei şi 1.000 lei în cazul depăşirii acestei viteze. Proiectul merge la Camera Deputaților, care este decizională.

Proiectul modifică şi completează în Legea 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Potrivit actului normativ, va constitui contravenţie „nerespectarea regulilor de navigaţie şi circulaţie cu o limită maximă de viteză de 5 km/h pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu excepţia braţelor Dunării, în zonele intravilane ale localităţilor, în zona punctelor permise pentru acostarea/staţionarea navelor şi ambarcaţiunilor şi în zona punctelor permise pentru acostarea/staţionarea pontoanelor-dormitor, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”.

Contravenţiile în acest caz se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 700 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane juridice, potrivit Agerpres.

Aceste cazuri vor fi însă exceptate de la confiscarea uneltelor de pescuit, navelor, ambarcaţiunilor şi mijloacelor de transport, precum şi altor bunuri folosite în săvârşirea contravenţiilor.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulile privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 538/2015.

Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională.

