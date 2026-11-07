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Video Sezonul rece aduce un pericol ascuns în casele încălzite cu sobe. Greșeala care poate duce la incendii și intoxicații

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soba pe lemne
Verificarea sobei și curățarea coșului de fum sunt esențiale pentru a preveni incendiile și intoxicațiile cu monoxid de carbon în sezonul rece. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Odată cu venirea iernii crește riscul unor tragedii provocate de incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon. În multe locuințe, soba este principala sursă de încălzire în sezonul rece. Înainte de primul foc, însă, specialiștii recomandă verificarea întregii instalații și curățarea coșului de fum.

O sobă defectă, un coș de fum necurățat sau o improvizație pot provoca adevărate nenorociri, avertizează pompierii.

„Când am nevoie de sobă, imediat completez aici și soba se aprinde și nu face un fir de fum”, spune doamna Ecaterina, care își încălzește casa atât cu ajutorul sobei, cât și cu cel al centralei termice. În fiecare an își ia măsurile necesare pentru a avea o iarnă liniștită.

„Din primăvară devreme eu iau legătura cu inginerul specialist, îmi face programare. Ne-a verificat centrala să funcționeze corect, am verificat și instalația, țevi, calorifere”, mai spune femeia.

Orice verificare trebuie realizată de un specialist.

„Are aici în spate un dop care se scoate și se curăță, ca să nu scoatem și capacul la sobă. La câțiva ani, scoatem și capacul. E un specialist care se pricepe la așa ceva, nu facem noi. Dacă vede că s-a adunat multă zgură acolo, e nevoit să-mi scoată și capacul la sobă și să curețe toate fumoarele”, explică Ecaterina.

„La anul, prin ianuarie-februarie vom face iar verificarea. Curățat tot. E în regulă”, spune altcineva.

„Să verifice sobele înainte de utilizare, să nu folosească instalații sau mijloace de încălzire improvizate sau defecte, să curețe coșul de fum cu personal specializat, să nu utilizeze lichide inflamabile pentru aprinderea focului și să efectueze reviziile și verificările periodice doar cu personal autorizat”, recomandă Rebeca Popa, purtător de cuvânt ISU Galați.

Pericolul apare și atunci când oamenii depozitează lemne, haine sau alte materiale inflamabile prea aproape de sursele de căldură.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

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