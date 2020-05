Sfânta coadă la români. Înghesuială și aglomerație la ghișee, în plină pandemie

Odată cu relaxarea restricțiilor, una dintre problemele care stârnește îngrijorare, pentru că pare să fi fost subestimată, este aglomerația. Luni, în mai multe zone din țară oamenii - de multe ori pensionari, deci din categoria de risc - au stat înghesuiți la cozi la ghişee, mulţi dintre ei doar pentru a pune o întrebare!

Constanța. Înghesuiala pensionarilor la CAR

La Constanţa, puţin înainte de ora prânzului, sute de pensionari se înghesuiau în faţa Casei de Ajutor Reciproc din oraş.

- Nu vă este, doamnă, teamă că staţi aşa, unul într-altul? întreabă reporterul.

- Pentru ce să ne fie teamă? Pentru ce să ne fie teamă, că cu o moarte suntem datori, nu cu două! răspunde femeia.

- Păi mi-e frică, mi-e frică, dar ce să fac. Am luat pensia şi dacă nu o dau aici, o cheltuiesc şi după aceea, vine şi îmi face poprire. Eu ce fac? Spune matale, explică o altă pensionară.

- Am venit să depun bani, că sunt înscrisă că vreau să iau bani împrumut, să-mi fac treburile, nu am venit de dragul de a veni, că nu am ce să fac acasă, spune o altă femeie.

„Măsurile le-am luat. Sus nu se intră în birouri, avem condiţii speciale. Nu intrăm în contact cu oamenii. Distanţa am menţinut-o. Aici, în casierie, nu se intră decât câte o persoană la fiecare casă şi distanţa este între ei de 3 metri”, explică Georgeta Buliga, administrator CAR Constanța.

- Şi cu termometru, văd că îl aveţi în mână...

- Cum să nu! Nimeni nu a avut temperatură, cel mult 36 o singură persoană, spune Georgeta Buliga.

Iași. Cel puțin 100 de oameni la coadă la Casa de Pensii

A fost aglomeraţie şi la Casa de Pensii din Iaşi, unde în prima zi în care s-au deschis ghişeele au fost constant câte 100 de oameni la rând pe toată durata programului de lucru cu publicul. Timpul de aşteptare a fost şi de două ore, iar unii și-au pierdut răbdarea.

Funcționarii au făcut cu greu față:

- Nu trebuie să stăm acum să ne înghesuim! Urmaţi acum la rând?

- Trebuie să stau la rândul ăla, da?

- Obligatoriu! Toată lumea de aici are o problemă la Casa de Pensii.

Din cauza spaţiului îngust a fost imposibil să se respecte distanţa socială.

„Sunt foarte multe persoane de la rând care nu au un motiv urgent de a fi la Casa de Pensii. Urgent înseamnă să-şi depună dosarul de pensie sau să ridice ajutorul de înmormântare. Cei mai mulţi dintre ei vin doar să pună o întrebare: când vor ieşi la pensie, dacă se recalculează pensiile”, spune Maria Andronache, directorul Casei de Pensii Iași.

- Aveţi o problemă urgentă de rezolvat?

- Nu, dar am fost liber astăzi şi am vrut să rezolv problema asta.

- Aţi fi putut rezolva la telefon sau prin email?

- Nu, nu, nu! Nici prin poştă! E mai sigur aşa!

Varianta ca oamenii să trimită documente pe mail, pentru dosare de pensionare, ajutoare de deces sau alte situaţii a fost implementată pe durata stării de urgenţă și poate fi folosită în continuare de cei care vor să evite aglomeraţia de la ghişee.

Aglomerație la taxe, impozite, cazier, permise

La Galați, oamenii s-au grăbit să-și plătească taxele și impozitele. Sute de persoane au stat la coadă câteva ore în picioare pentru a fi sigure că vor beneficia de reducerea de 10%. Asta, chiar dacă autoritățile au decis că o vor acorda tuturor celor care plătesc taxele până pe 30 iunie.

Alt oraș, altă aglomerație. Târgu Jiu, în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție din Gorj. Cu măști de protecție pe față și la distanță unul de altul, zeci de oameni s-au așezat la coadă. Intră maximum o persoană în clădire.

- Care este următorul? Dați-mi vă rog buletinul! Pentru ce vă trebuie?

- Pentru redobândirea permisului.

- Așteptați!

***

- De cât timp așteptați la coadă?

- Cam o oră, spune o tânără.

- Vă trebuie un document, mă gândesc, despre ce document este vorba?

- Despre cazier. Pentru şcoala de şoferi.

***

- Cam de o oră.

- Aveți nevoie de un document oficial?

- Da, de cazier.

- Pentru angajare sau pentru..

- Pentru școala de șoferi, pentru a da traseul, spune o altă tânără.

Tot în Târgu Jiu, la Spitalul Județean, altă coadă.

- Acum aștept de la 6:00, că să mai aștept, să mai aștept, să mai aștept, tot ne vine amețeală pe scări, spune o femeie.

La Serviciile de Permise Auto și Pașapoarte din Baia Mare, oamenii au venit imediat după ce a fost deschisă instituţia. Asta chiar dacă puteau intra în clădire numai cei care aveau o programare online.

- Pe hol, în dreapta. Așteptați un pic.

Toți cei care au programări online așteaptă aici până le vine rândul să intre în instituție. După ce li se va lua temperatura, abia apoi pot să intre înăuntru.

- Așa trebuia să fie. Programare de săptămâna trecută și am venit conform programării, spune un bărbat

- Așa ar fi trebuit să fie întotdeauna, adică să ai și varianta asta online, punctează o femeie.

- Ați așteptat mult?

- Nu, cred că 5 minute.

Aproximativ 250 de persoane sunt programate zilnic la ghișee.

