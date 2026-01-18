Siguranța pe șosele crește: mai puține accidente rutiere în România, anul trecut

Numărul accidentelor rutiere grave și al victimelor a scăzut semnificativ în 2025, comparativ cu anul precedent, potrivit unei statistici prezentate de Poliția Română. Datele arată că anul trecut s-au înregistrat cu 285 mai puține accidente, cu 185 mai puține persoane decedate și cu 122 mai puține persoane rănite grav față de 2024.

Reprezentanții Poliției Române au anunțat, duminică, că în 2025 tendința descendentă a accidentelor rutiere s-a menținut la nivel național, scrie News.ro. Astfel, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 3.950 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a altor 3.125.

„Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 285 mai puține accidente (-6,7%), cu 185 mai puține persoane decedate (-12,5%) și cu 122 mai puține persoane rănite grav (-3,7%)”, au transmis polițiștii.

Principalele cauze ale accidentelor

Potrivit Poliției Române, cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere grave în 2025 au fost traversarea neregulamentară a pietonilor (16,1% din total), neadaptarea vitezei la condițiile de drum (15,3%) și neacordarea priorității vehiculelor (9,5%).

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, polițiștii au desfășurat 67.126 de acțiuni la nivel național, vizând combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

În urma abaterilor constatate în trafic, în 2025 au fost aplicate 2.792.044 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost reținute 190.441 de permise de conducere, retrase 103.381 de certificate de înmatriculare și confiscate 22.760 de plăcuțe de înmatriculare.

De asemenea, aproximativ 28.700 de șoferi depistați sub influența alcoolului au fost scoși din trafic. Polițiștii au constatat și 36.756 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, dintre care 11.665 au fost comise de persoane aflate sub influența alcoolului, iar 3.858 de persoane se aflau sub influența substanțelor psihoactive.

Monitorizarea traficului și sesizările cetățenilor

Începând cu 1 ianuarie 2025, la nivel național este utilizat sistemul automat de monitorizare a traficului rutier e-SIGUR, care presupune colectarea de date cu ajutorul dispozitivelor radar tip pistol, montate în afara părții carosabile, în locuri vizibile.

Anul trecut, prin intermediul acestui sistem, au fost aplicate peste 21.000 de sancțiuni contravenționale. Au fost reținute 89 de permise pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h și patru permise pentru depășirea limitei cu mai mult de 70 km/h. Totodată, au fost constatate 121 de infracțiuni, dintre care 103 pentru fals în declarații și 18 la regimul rutier.

Pentru creșterea siguranței rutiere, Poliția Română a dezvoltat și platforma „e-SAR”, destinată procesării sesizărilor privind comportamentul agresiv în trafic, transmise de cetățeni. În 2025, 1.053 de astfel de sesizări s-au finalizat cu procese-verbale de constatare a contravenției și suspendarea dreptului de a conduce.

