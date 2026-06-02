Live TV

Silvicultorii cer ca veniturile lor să fie protejate: „Noua lege a salarizării va conduce la reducerea lor cu 25%”

Data publicării:
ecuson romsilva
Foto: Inquam Photos / George Călin

Federația Silva solicită eliminarea din noua lege a salarizării unitare prevederea care anulează compensarea fostului spor de risc prevăzută de Codul silvic, de 25% din salariul de bază. 

Într-un comunicat de presă transmis marți, Federația Silva arată că, începând cu anul 2008, o dată cu adoptarea Codului silvic prin Legea nr. 46/2008, Parlamentul României a recunoscut specificul activității silvice și a stabilit acordarea unui spor de risc de 25% din salariul de bază pentru personalul silvic. 

„Această reglementare a avut la bază condițiile dificile de muncă, gradul ridicat de periculozitate, responsabilitatea profesională și riscurile specifice activității desfășurate de silvicultori. 

Sporul de risc se aplica începând cu anul 2008 personalului silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, structurilor teritoriale, ocoalelor silvice de regim, structurilor silvice de rang superior, Regiei Naționale a Pădurilor și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea». 

O dată cu intrarea în vigoare a noului Cod silvic, adoptat prin Legea nr. 331/2024, sporul de risc a fost eliminat. Pentru a evita diminuarea veniturilor personalului silvic și pentru a menține recunoașterea condițiilor speciale în care acesta își desfășoară activitatea, legiuitorul a introdus în Codul silvic, la art. 137 alin. (4), o majorare echivalentă cu 25% a salariului de bază. Părea că nedreptatea a fost reparată. Dar majorarea nu a mai fost aplicată, fiind suspendată prin OUG nr. 4/2025. 

Precizăm din nou că această prevedere nu reprezintă o majorare salarială propriu-zisă, ci are caracter compensatoriu pentru pierderea sporului de risc. Scopul său este menținerea veniturilor aflate în plată și evitarea reducerii cu 25% a salariilor personalului silvic. 

În proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în consultare la data de 25 mai 2026, art. 36 alin. (1) pct. 18 propune abrogarea art. 137 alin. (4) din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic. 

În fapt, aplicarea acestei prevederi va conduce la diminuarea veniturilor silvicultorilor cu 25%. 

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, organizație sindicală și profesională reprezentativă pentru sectorul silvic, a solicitat în data de 26.05.2026 Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale eliminarea acestei prevederi din proiectul de lege”, conform sursei citate. 

Federația SILVA a arătat că art. 137 alin. (4) din Codul silvic nu instituie un beneficiu salarial nou, ci asigură compensarea fostului spor de risc și protejarea veniturilor existente ale personalului silvic. 

„Dacă proiectul legii salarizării va fi adoptat în forma actuală, s-ar produce o reducere substanțială a veniturilor personalului silvic. Măsura va afecta mii de silvicultori care își desfășoară activitatea în cadrul autorității publice centrale pentru silvicultură, Gărzii Forestiere Naționale, gărzilor forestiere județene, ocoalelor silvice de stat, de regim și private, Regiei Naționale a Pădurilor și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură. 

Acești salariați sunt expuși în continuare acelorași condiții grele de muncă, aceluiași grad de periculozitate și acelorași responsabilități privind administrarea, paza, protecția și gestionarea durabilă a pădurilor. 

În consecință, Federația SILVA solicită Guvernului și Ministerului Muncii să corecteze proiectul și să garanteze că noua lege a salarizării nu va produce diminuări de venituri pentru personalul silvic. 

Formula propusă de Federația SILVA este următoarea: «La art. 36 alin. (1) din proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, punctul 18 se elimină». 

Menținerea prevederii din Codul silvic este necesară pentru evitarea inechităților salariale, protejarea veniturilor aflate în plată, pentru respectarea angajamentului public potrivit căruia salariații nu trebuie să înregistreze diminuări de venituri și pentru recunoașterea specificului profesiei silvice. 

Federația Sindicatelor SILVA își exprimă disponibilitatea de a participa la orice formă de consultare, cu argumente juridice, sociale și profesionale pentru definitivarea proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, astfel încât veniturile silvicultorilor să nu fie afectate de această lege”, arată comunicatul semnat de, Silviu Geană, liderul Federației Silva.

Ministrul interimar al Muncii Dragoş Pîslaru a declarat că primele consultări privind noua lege a salarizării unitare au scos la iveală probleme reale în proiectul aflat în dezbatere, inclusiv grile care „nu sunt încă aşezate corect”, subliniind că toate observaţiile primite vor fi analizate şi, acolo unde este cazul, vor fi corectate.  

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
spor dirigentie
Fără bani în plus pentru orele de dirigenție. Ce spun dascălii despre sporul de 10% pe care l-ar putea pierde
bancnote numarate
România riscă sancțiuni de la UE dacă nu adoptă legea transparenței salariale. Termenul limită este 7 iunie
garda de mediu inquam octavganea
Sindicaliștii Gărzii de Mediu reclamă că sunt în top la risc profesional, dar la coada clasamentului în privinţa salariilor
Autoritatea Vamală Română (AVR)
Sindicaliștii din vămi vor protesta de joi, prin exces de zel, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare, și amenință cu greva
cale ferata
Sindicaliștii avertizează că sistemul feroviar se apropie de o criză fără precedent
Recomandările redacţiei
F-35 Jets accompany the plane carrying Russian President Vladimir Putin ahead of Trump - Putin summit in Alaska
Statele Unite poartă discuții privind extinderea desfășurării de arme...
ambasadorul rus la ONU, vassili nebenzia
Cum a apărat reprezentantul Rusiei la ONU retorica lui Putin în cazul...
benjamin netanyahu - donald trump
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA...
femeie care sta in ploaie
Meteorologii anunță o lună iunie cu multe ploi. Prognoza actualizată...
Ultimele știri
Omar Hayssam, cel mai cunoscut terorist al României, cere suspendarea pedepsei cu închisoarea din motive medicale
Șeful Armatei Române, generalul Gheroghiță Vlad, este audiat la DNA într-un dosar de corupție
Au început înscrierile la Bacalaureat 2026: Actele necesare și termenul-limită pentru depunerea dosarelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Un club de Serie A, pe urmele lui Andrei Borza! Giovanni Becali, contactat pentru transfer: “Se interesează...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Triplu campion în SuperLiga, chemat la bătaie în RXF: „A fost de cascadorii râsului! Lupt cu oricine mă...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Pensia ta depinde de aceste acte! Ghid complet pentru dosarul de pensionare fără greșeli și întârzieri
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”