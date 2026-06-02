Silvicultorii cer ca veniturile lor să fie protejate: „Noua lege a salarizării va conduce la reducerea lor cu 25%”

Federația Silva solicită eliminarea din noua lege a salarizării unitare prevederea care anulează compensarea fostului spor de risc prevăzută de Codul silvic, de 25% din salariul de bază.

Într-un comunicat de presă transmis marți, Federația Silva arată că, începând cu anul 2008, o dată cu adoptarea Codului silvic prin Legea nr. 46/2008, Parlamentul României a recunoscut specificul activității silvice și a stabilit acordarea unui spor de risc de 25% din salariul de bază pentru personalul silvic.

„Această reglementare a avut la bază condițiile dificile de muncă, gradul ridicat de periculozitate, responsabilitatea profesională și riscurile specifice activității desfășurate de silvicultori.

Sporul de risc se aplica începând cu anul 2008 personalului silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, structurilor teritoriale, ocoalelor silvice de regim, structurilor silvice de rang superior, Regiei Naționale a Pădurilor și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea».

O dată cu intrarea în vigoare a noului Cod silvic, adoptat prin Legea nr. 331/2024, sporul de risc a fost eliminat. Pentru a evita diminuarea veniturilor personalului silvic și pentru a menține recunoașterea condițiilor speciale în care acesta își desfășoară activitatea, legiuitorul a introdus în Codul silvic, la art. 137 alin. (4), o majorare echivalentă cu 25% a salariului de bază. Părea că nedreptatea a fost reparată. Dar majorarea nu a mai fost aplicată, fiind suspendată prin OUG nr. 4/2025.

Precizăm din nou că această prevedere nu reprezintă o majorare salarială propriu-zisă, ci are caracter compensatoriu pentru pierderea sporului de risc. Scopul său este menținerea veniturilor aflate în plată și evitarea reducerii cu 25% a salariilor personalului silvic.

În proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în consultare la data de 25 mai 2026, art. 36 alin. (1) pct. 18 propune abrogarea art. 137 alin. (4) din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic.

În fapt, aplicarea acestei prevederi va conduce la diminuarea veniturilor silvicultorilor cu 25%.

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, organizație sindicală și profesională reprezentativă pentru sectorul silvic, a solicitat în data de 26.05.2026 Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale eliminarea acestei prevederi din proiectul de lege”, conform sursei citate.

Federația SILVA a arătat că art. 137 alin. (4) din Codul silvic nu instituie un beneficiu salarial nou, ci asigură compensarea fostului spor de risc și protejarea veniturilor existente ale personalului silvic.

„Dacă proiectul legii salarizării va fi adoptat în forma actuală, s-ar produce o reducere substanțială a veniturilor personalului silvic. Măsura va afecta mii de silvicultori care își desfășoară activitatea în cadrul autorității publice centrale pentru silvicultură, Gărzii Forestiere Naționale, gărzilor forestiere județene, ocoalelor silvice de stat, de regim și private, Regiei Naționale a Pădurilor și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură.

Acești salariați sunt expuși în continuare acelorași condiții grele de muncă, aceluiași grad de periculozitate și acelorași responsabilități privind administrarea, paza, protecția și gestionarea durabilă a pădurilor.

În consecință, Federația SILVA solicită Guvernului și Ministerului Muncii să corecteze proiectul și să garanteze că noua lege a salarizării nu va produce diminuări de venituri pentru personalul silvic.

Formula propusă de Federația SILVA este următoarea: «La art. 36 alin. (1) din proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, punctul 18 se elimină».

Menținerea prevederii din Codul silvic este necesară pentru evitarea inechităților salariale, protejarea veniturilor aflate în plată, pentru respectarea angajamentului public potrivit căruia salariații nu trebuie să înregistreze diminuări de venituri și pentru recunoașterea specificului profesiei silvice.

Federația Sindicatelor SILVA își exprimă disponibilitatea de a participa la orice formă de consultare, cu argumente juridice, sociale și profesionale pentru definitivarea proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, astfel încât veniturile silvicultorilor să nu fie afectate de această lege”, arată comunicatul semnat de, Silviu Geană, liderul Federației Silva.

Ministrul interimar al Muncii Dragoş Pîslaru a declarat că primele consultări privind noua lege a salarizării unitare au scos la iveală probleme reale în proiectul aflat în dezbatere, inclusiv grile care „nu sunt încă aşezate corect”, subliniind că toate observaţiile primite vor fi analizate şi, acolo unde este cazul, vor fi corectate.

