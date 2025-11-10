Blocul Național Sindical a transmis, luni, liderilor partidelor politice aflate la guvernare scrisori oficiale prin care solicită organizarea unor întâlniri cu conducerile PNL, PSD, USR și UDMR, în vederea discutării revendicărilor pe care le vor avea bugetarii la protestul pe care îl organizează, miercuri în Piața Victoriei.

Prin acest demers, BNS își propune deschiderea unui dialog real și responsabil între partenerii sociali și reprezentanții formațiunilor politice, cu obiectivul de a identifica soluții concrete și aplicabile la problemele semnalate de organizație, arată comunicatul de presă al sindicaliștilor.

Principalele teme asupra cărora BNS solicită deschiderea unui dialog sunt:

măsuri urgente pentru stoparea scăderii puterii de cumpărare și reducerea inflației;

majorarea salariului minim și aplicarea corectă a formulei de calcul stabilite prin lege;

revigorarea negocierii colective și garantarea libertății sindicale;

protejarea locurilor de muncă în sectorul bugetar și introducerea unor criterii transparente de evaluare a personalului;

reforma fiscalității muncii și combaterea evaziunii fiscale;

investiții publice în domenii strategice care pot susține crearea de locuri de muncă decente și dezvoltarea economică echilibrată.

„Considerăm că este responsabilitatea partidelor aflate la guvernare să asculte vocea lucrătorilor, să trateze cu seriozitate revendicările formulate de reprezentanții acestora și să participe la un dialog social real și constructiv, bazat pe respect reciproc și interes comun pentru binele public”, mai arată sursa citată.

BNS speră că aceste întâlniri vor conduce „la angajamente clare și măsuri concrete, care să răspundă așteptărilor legitime ale lucrătorilor și să contribuie la o guvernare mai echilibrată, orientată către nevoile reale ale societății românești”.

Blocul Național Sindical organizează, miercuri, 12 noiembrie, un amplu miting de protest în Piața Victoriei, urmat de un marș către Piața Constituției cu opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării.

„Este un semnal de alarmă față de scăderea accelerată a puterii de cumpărare și față de politicile anti-salariați promovate în ultimii ani. Sub sloganul «Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!», BNS cheamă toți lucrătorii să se alăture acestui demers pentru dreptate socială, respect și politici publice care să reflecte nevoile reale ale oamenilor muncii”, conchide sursa menționată.

Editor : Ana Petrescu