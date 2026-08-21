Sindicaliștii de la Ambulanță, ultimatum pentru Ministerul Muncii pe legea salarizării: „Luăm în calcul acțiuni radicale”

Sindicaliștii din serviciile publice de ambulanță contestă noua formă a proiectului legii salarizării unitare și acuză Ministerul Muncii de „agresiune și vandalism” prin nepreluarea integrală a propunerilor Ministerului Sănătății referitoare la personalul din serviciile de ambulanță. Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR) anunță că ia în calcul declanșarea unor „acțiuni radicale” începând de săptămâna viitoare.

„În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății propuse și agreate de FNSAR a fi introduse în proiectul de salarizare, începând cu săptămâna viitoare personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță reprezentat de FNSAR ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale, până la obținerea prevederilor agreate de Ministerul Sănătății și introducerea lor în proiectul de lege”, transmite Federația, într-un comunicat de presă.

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Sindicaliștii cer eliminarea diferențelor de salarizare

Una dintre principalele nemulțumiri vizează împărțirea personalului operativ de intervenție în două categorii de salarizare: angajații serviciilor de ambulanță din județele fără centre universitare și cei din județele în care există astfel de centre.

Potrivit sindicaliștilor, proiectul prevede un nivel de salarizare mai ridicat pentru angajații din județele cu centre universitare. FNSAR susține însă că „nu există motiv de diferențiere” între cele două categorii de personal.

Sindicaliștii cer, de asemenea, menținerea prevederilor actualei Legi a salarizării nr. 153/2017 și ale Regulamentului de sporuri, HG nr. 153/2018, referitoare la serviciile publice de ambulanță, la nivelul superior de acordare a procentelor de spor pentru condiții deosebit de periculoase.

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„Ambulanța albă care salvează vieți”

FNSAR critică forma proiectului publicată de Ministerul Muncii și susține că aceasta afectează atât personalul operativ, cât și serviciile publice de ambulanță.

„FNSAR contestă Proiectul legii salarizării în forma publicată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prevederi din proiect care «agresează» personalul operativ de intervenție și «vandalizează» serviciile publice de ambulanță prin nepreluarea integrală a propunerilor Ministerului Sănătății referitor la serviciile publice de ambulanță”, transmit sindicaliștii.

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Aceștia folosesc și o referire la incidentul recent din comuna Recea-Cristur, județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu pietre, bâte și topoare de persoane care credeau, în urma unor informații distribuite pe TikTok, că autosanitara este o „ambulanță neagră” care răpește copii.

„Serviciile Publice de Ambulanță NU reprezintă ambulanță neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci este ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată”, este mesajul transmis de FNSAR.

Editor : Ana Petrescu