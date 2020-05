Sindicaliștii de la Cartel Alfa acuză guvernul Orban că încearcă să nu aplice creșterea pensiilor, fără dezbatere publică

Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa acuză guvernul Ludovic Orban că încearcă să nu crească pensiile și să modifice, în acest sens, legea pensiilor fără dezbatere publică. CNS Cartel Alfa solicită astfel Executivului inițierea unui dialog cu parteneriii social care să permită o analiză profundă a sistemului de pensii din România.

„Guvernul se pregătește pentru modificarea cadrului legislativ existent în vederea neaplicării creșterilor prevăzute la valoarea punctului de pensie din cadrul legii pensiilor și lovirea pensionarilor, cea mai mare parte dintre acestora având pensii mizere, la limita subzistenței (pensia medie în România fiind de 1.292 lei)”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată membrilor guvernului de către liderul CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu

De asemenea, „fără un dialog transparent sau vreo justificare față de partenerii sociali, partidul de guvernare a lansat în mass media o campanie prin care se încearcă ne-aplicarea Legii Pensiilor, lege votată în Parlament și promulgată de Președintele Iohannis, într-un consens politic tranpartinic și fără să fie atacată ulterior la CCR”, a precizat Bogdan Hossu.

„Legea inițială prevedea că orice persoană care are un venit de minim trei salarii minime pe an era obligată să contribuie la sistemul public de pensii. Această regulă nu se mai aplică în prezent. Întregi categorii de persoane (avocați, notari, lucrători independenți etc), aproximativ un milion de cetățeni, unii dintre aceștia obținând venituri mult mai mari, nu plătesc contribuții în sistemul public de pensii”, se mai arată în scrisoare.

În opinia CNS Cartel Alfa, trebuie eliminate din sistemul public diversele mecanisme de pensii pentru diverse grupuri, ne-acordate pe bază de contributivitate, care reprezintă în realitate pensii ocupaționale, prin direcționarea lor către piloanele III și IV de pensii, respectiv pensiile ocupaționale și pensiile facultative. „La pilonul I si II, care este public și universal, trebuie să contribuie toată lumea și să beneficieze toată lumea după aceeași regulă”

Totodată, „trebuie reglementate pensiile de serviciu în așa fel încât să se elimine situația aberantă ca pensia să fie mai mare decât venitul salarial;

Trebuie finalizată și îmbunătățită legislația care guvernează Pilonul II de pensii administrat privat. După 12 ani de la debutul sistemului, nu avem încă reglementat modul în care se vor calcula pensiile din acest sistem, cum și de către cine vor fi acordate. Deoarece funcția socială a pilonului II, ca mecanism de protecție, este prioritară față de cea de businees, și având în vedere că Pilonul II este o obligație, nu opțiune, este nevoie de garantarea prin lege a siguranței sistemului, prin impunerea unor randamente minime, care să depășească rata inflației”

Editor web: M.L.