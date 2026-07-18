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Sindicaliștii de la „Solidaritatea Sanitară” critică noul proiect al legii salarizării: Este nesatisfăcător

Data publicării:
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Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România susţine că proiectul legii salarizării publicat vineri de Ministerul Muncii, deşi preia o parte dintre solicitările anterioare ale FSSR, menţine prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părţi importante a personalului.

„Spre deosebire de versiunile anterioare, forma actuală preia o parte dintre solicitările FSSR, rezultat direct al negocierilor: corecţia unei serii de coeficienţi de ierarhizare, sporul de tură revine la 15%, garda la domiciliu revine la 40% din tariful orar, se instituie cele trei categorii de gărzi corelate cu prevederile în vigoare, iar tariful pentru munca în zilele libere creşte de la 10% la 30% (corecţie departe de a fi suficientă). Aceste corecţii confirmă calculele FSSR şi demonstrează că dialogul poate produce rezultate utile pentru ambele părţi”, se arată într-un comunicat de presă al sindicaliștilor.

Printre criticile aduse proiectului salarizării se numără:

  • Sporurile pentru condiţii de muncă nu mai includ indicarea locurilor de muncă şi sunt prevăzute „până la” un anumit procent, fără un prag minim garantat, ceea ce transformă un drept într-o simplă posibilitate.
  • Este introdusă contingentarea sporurilor pe cote de personal (cel mult 10%, respectiv 20% din angajaţi), o măsură fără precedent care exclude prin construcţie o parte a personalului de la recunoaşterea riscului real.
  •  Tariful pentru munca în zilele libere şi de sărbători legale (+30%) şi cel al gărzilor rămân sub nivelul actual, generând pierderi definitive, neacoperite de mecanismul de protecţie.
  • Sintagma „pe surse de finanţare” din plafonul sporurilor face imposibilă aplicarea legii în spitalele monospecializate (psihiatrie, TBC, boli infecţioase) aflate în subordinea autorităţilor locale.

„FSSR solicită factorilor de decizie politică continuarea consultărilor conform legii, finalizarea analizei de impact şi corectarea proiectului înainte de orice adoptare, astfel încât reforma să nu producă, sub aparenţa unei creşteri, o reducere a veniturilor reale ale celor care asigură funcţionarea sistemului public de sănătate”, scrie în comunicat.

Reprezentanţi ai FSSR participă sâmbătă la dialogul social pe tema proiectului noii legi a salarizării, demarat de partidele politice.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România asigură angajaţii din sănătate că susţine în toate formatele de dialog - inclusiv în cel demarat de partidele politice - protejarea veniturilor aflate în plată şi recunoaşterea corectă a condiţiilor de muncă, a gărzilor, a muncii de noapte şi a activităţii din weekend şi din zilele de sărbătoare legală.

„Dacă solicitările FSSR nu sunt respectate, atunci este oportună mobilizarea tuturor angajaţilor din sănătate la acţiunile de protest”, transmite sursa citată.

Editor : B.E.

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