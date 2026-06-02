Sindicaliștii din casele de pensii cer modificarea legii salarizării: Nu se poate construi un sistem modern dacă păstrăm dezechilibrele

Federaţia Naţională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată Blocului Naţional Sindical, solicită modificarea proiectului noii Legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice şi avertizează că forma actuală a proiectului generează diminuări salariale pentru salariaţii din casele teritoriale de pensii, riscă să menţină inechităţile salariale existente şi să afecteze puterea de cumpărare a salariaţilor. Sindicaliştii solicită mecanisme clare care să conducă la uniformizarea salarizării pentru funcţii identice sau similare şi la eliminarea diferenţelor salariale generate de interpretări şi aplicări neunitare ale legislaţiei anterioare. 

FNSSM susţine necesitatea reformării sistemului de salarizare din sectorul public, însă consideră că noua lege trebuie să fie construită pe „principii reale de echitate, transparenţă şi predictibilitate”, astfel încât să elimine „diferenţele nejustificate” dintre salariaţii care desfăşoară activităţi similare şi să garanteze menţinerea valorii reale a veniturilor în raport cu evoluţia economică. 

Federaţia solicită introducerea unor mecanisme clare care să conducă la uniformizarea salarizării pentru funcţii identice sau similare şi la eliminarea diferenţelor salariale generate de interpretări şi aplicări neunitare ale legislaţiei anterioare.  

„Nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeaşi muncă, aceeaşi responsabilitate şi aceeaşi pregătire profesională trebuie să existe aceeaşi recunoaştere salarială”, afirmă sindicaliştii. 

Potrivit acestora, proiectul nu stabileşte o formulă clară şi obligatorie de determinare a valorii de referinţă utilizate la calculul salariilor din sectorul public. În lipsa unui asemenea mecanism, salariile riscă să fie erodate constant de inflaţie şi de creşterea costului vieţii. 

Federaţia solicită ca valoarea de referinţă să fie actualizată anual printr-o formulă prevăzută expres în lege, fundamentată pe indicatori economici obiectivi, precum rata inflaţiei şi evoluţia câştigului salarial mediu brut pe economie. 

„O lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar salariile de astăzi, ci să garanteze şi valoarea lor reală în viitor. Dacă valoarea de referinţă nu este actualizată anual în funcţie de inflaţie şi de evoluţia salariului mediu, puterea de cumpărare a angajaţilor va continua să scadă”, afirmă sursa citată. 

Potrivit sindicaliştilor, funcţiile din cadrul caselor teritoriale de pensii sunt „subevaluate” în actualul proiect de lege, deşi angajaţii acestora „gestionează activităţi esenţiale” pentru milioane de pensionari şi beneficiari ai sistemului public de pensii. 

Federaţia solicită revizuirea coeficienţilor de salarizare pentru personalul de conducere şi execuţie din sistemul public de pensii, precum şi reducerea diferenţelor dintre structurile centrale şi cele teritoriale, astfel încât salarizarea să reflecte în mod corect responsabilitatea, complexitatea activităţii şi impactul social al atribuţiilor exercitate. 

FNSSM atrage atenţia că, în forma actuală, proiectul de lege "nu garantează revenirea salariilor la nivelul aflat în plată înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare. Mai mult, analiza efectuată de federaţie arată că, pentru personalul din casele teritoriale de pensii, salariile rezultate din aplicarea noii legi începând cu luna ianuarie 2027 vor rămâne sub nivelul salariilor aflate în plată în luna iunie 2025. 

„Apreciem că măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente, iar noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranţă şi predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricţii bugetare conjuncturale”, afirmă aceeaşi sursă. 

FNSSM solicită Guvernului României şi Ministerului Muncii să revizuiască proiectul de lege înainte de adoptare şi să introducă mecanisme care să asigure respectarea principiului "salariu egal pentru muncă de valoare egală", eliminarea inechităţilor salariale existente, protejarea puterii de cumpărare prin actualizarea anuală a valorii de referinţă şi în raport de inflaţie şi creşterea câştigului salarial mediu brut nu doar în raport de PIB, transparenţă în stabilirea coeficienţilor şi a grilelor de salarizare, menţinerea nivelului drepturilor salariale legal dobândite şi recunoaşterea corespunzătoare a rolului şi responsabilităţii personalului din casele teritoriale de pensii. 

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a transmis, duminică seară, câteva concluzii după primele consultări pe Legea salarizării, la care au participat peste o sută de persoane din mai multe sectoare de activitate. Pîslaru a anunţat că s-au primit sute de observaţii, unele punctuale, care pot fi rezolvate şi corectate, dar altele care necesită analize mult mai aprofundate. 

Ministrul interimar a precizat că nu vor putea fi rezolvate, printr-un singur act normativ, toate problemele strânse în ultimii ani în toate domeniile. 

„Corectăm tot ceea ce poate fi corectat. Analizăm toate propunerile. Încercăm să livrăm cea mai bună variantă posibilă în timpul disponibil. Dar nu desfăşurăm negocieri salariale”, a avertizat Pîslaru, adăugând că, pentru a îndeplini jalonul din PNRR, legea trebuie promulgată până la 31 august.

