Sindicaliştii din finanţe protestează azi în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 revendicări ale SindFISC

Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Sindicaliştii din finanţe vor protesta azi în faţa sediului Ministerului Finanţelor, printre cererile lor numărându-se finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii sau accelerarea digitalizării. Ei spun că fac protestul într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC a anunţat organizarea unui protest, sâmbătă, între orele 12.00 - 14.00, în faţa Ministerului Finanţelor.

„Prin această manifestare, dorim să atragem atenţia asupra celor 10 revendicări esenţiale – «10 pentru finanţişti», formulate în interesul angajaţilor, al funcţionării corecte a instituţiilor financiare, fiscale şi vamale şi al opiniei publice, in general”, au transmis sindicaliştii într-un comunicat de presă.

Cele zece revendicări ale protestatarilor:

  • Redarea demnităţii şi imaginii publice a finanţiştilor, printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii noastre.
  • Recunoaşterea specificului activităţii şi definirea Domeniului „Finanţe publice” în legea salarizării.
  • Adoptarea Statutului finanţistului – drepturi şi îndatoriri clare.
  • Finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi.
  • Normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar.
  • Digitalizare accelerată şi eficientă – eliminarea hârtiilor, acces la baze de date.
  • Depolitizarea instituţională şi titularizarea profesioniştilor pe posturi de conducere.
  • Consolidarea Şcolii de fiscalitate şi instruire modernă pentru angajaţi.
  • Recompensarea performanţei şi a efortului suplimentar.
  • Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea şi riscurile muncii noastre.

La protest vor participa reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanţelor, începând cu unităţile fiscale orăşeneşti şi până la aparatul central al Ministerului Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generala Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc etc.

„Acţiunea beneficiază şi de sprijinul declarat al altor organizaţii sindicale din administraţia publică, inclusiv al celor de la nivel european, care îşi manifestă solidaritatea cu demersul nostru. Finanţiştii vor protesta într-o zi de repaus, tocmai pentru a nu afecta programul de lucru, manifestand astfel responsabilitatea faţă de contribuabili şi faţă de stat”, au mai precizat sindicaliştii.

Reprezentanţii Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC au mai adăugat că prin această iniţiativă „acţionează nu doar pentru respectarea drepturilor legale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale membrilor săi, ci şi pentru apărarea imaginii şi demnităţii întregului corp profesional al finanţiştilor, fără de care statul român nu ar putea funcţiona eficient”.

