Sindicaliștii din MIPE avertizează: Măsurile privind personalul care gestionează fondurile europene vor afecta absorbţia banilor

Sindicaliştii din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) avertizează că noile măsuri discutate la nivel guvernamental privind personalul implicat în gestionarea fondurilor europene nu fac decât să încurajeze şi mai mult plecarea specialiştilor din sistem, afectând astfel ritmul absorbţiei fondurilor europene şi capacitatea României de a atrage bani europeni.

Sindicatul „MIPE Normalitate” se declară „profund îngrijorat” cu privire la informaţiile apărute în spaţiul public, conform cărora Executivul intenţionează să introducă, prin hotărâre de guvern, un mecanism de evaluare lunară a funcţionarilor publici. Prin acest mecanism, se intenţionează o nouă diminuare a veniturilor pentru aceeaşi categorie de personal care a fost afectată în anul 2025 de reduceri salariale de până la 25%.

„Atragem atenţia că, prin modificarea HG nr. 29/2018, se doreşte introducerea unei evaluări lunare suplimentare faţă de evaluarea anuală prevăzută expres de Codul administrativ pentru funcţionarii publici. Considerăm că această abordare contravine spiritului şi principiilor cadrului legal aplicabil funcţiei publice şi creează premisele unor evaluări discreţionare, lipsite de criterii obiective, transparente şi unitare, care pot fi utilizate pentru diminuarea veniturilor personalului care gestionează fonduri europene. Rezultatele obţinute de aceşti profesionişti, în ciuda unui grad de încărcare foarte ridicat şi a multitudinii de probleme întâmpinate în activitate, au poziţionat România pe locuri fruntaşe în Europa în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene prin Politica de Coeziune. Ce evaluare mai relevantă poate exista decât rezultatele concrete obţinute pentru România?”, se arată într-un comunicat al sindicatului MIPE .

În acelaşi timp, continuă sindicaliştii, se ignoră realitatea şi se impută rezultatele obţinute pe PNRR angajaţilor, fără a se clarifica faptul că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene are rol de coordonare şi monitorizare, în timp ce implementarea reformelor şi investiţiilor revine ministerelor de linie şi structurilor beneficiare.

În această situaţie, nu poate fi transferată în mod artificial responsabilitatea întârzierilor la plată asupra angajaţilor MIPE.

„Inducerea în opinia publică a ideii că întârzierile la plăţi sunt determinate exclusiv de angajaţi reprezintă o simplificare care transformă o problemă sistemică într-o pretinsă problemă de etică individuală a funcţionarului public. Este o abordare populistă şi, mai grav, analitic greşită”, precizează documentul.

Potrivit sursei citate, în realitate, timpii de procesare depind de: disponibilităţile financiare în bugetul ţării, în condiţiile în care, în practică, există situaţii în care cereri de rambursare sau plată deja procesate şi verificate sunt întârziate din cauza lipsei temporare de lichidităţi sau a constrângerilor bugetare, aspecte care nu pot fi imputate personalului care gestionează fondurile europene; cererile de rambursare depuse de beneficiari; lanţul instituţional complex agreat cu Comisia Europeană; calitatea şi completitudinea documentaţiilor depuse de beneficiari. La toate acestea se adaugă blocajele sistemelor informatice, cerinţele de audit, neclarităţile legislative şi procedurale, subdimensionarea acută a personalului, aspect semnalat inclusiv în rapoartele de audit.

„Atragem atenţia şi asupra modificărilor aprobate prin art. 8 din OUG nr. 38/2026, act normativ contestat la Curtea Constituţională de către Avocatul Poporului, prin care se reglementează posibilitatea detaşării funcţionarilor publici fără acordul acestora. Potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public, există intenţia detaşării unor angajaţi din cadrul MIPE către Ministerul Energiei, în condiţiile în care personalul MIPE este deja suprasolicitat şi funcţionează într-un sistem aflat sub presiune permanentă. Atragem atenţia asupra faptului că sistemul fondurilor europene funcţionează de mult timp într-un climat de presiune constantă, marcat de deficit de personal, termene critice şi un volum ridicat de activitate, aspecte semnalate inclusiv în rapoartele de audit. Responsabilitatea pentru blocajele actuale nu poate fi transferată asupra personalului care gestionează fondurile europene, fiind necesară asumarea acesteia la nivel instituţional şi politic. Măsurile propuse nu fac decât să încurajeze şi mai mult plecarea specialiştilor din sistem, să afecteze ritmul absorbţiei fondurilor europene şi capacitatea României de a atrage bani europeni”, susţine Sindicatul „MIPE Normalitate”.

Astfel, sindicaliştii solicită: retragerea de pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern a proiectului de modificare a HG nr. 29/2018 privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută de art. 17 alin. (1)-(2^1) din Legea-cadru nr. 153/2017; respectarea procedurii de transparenţă decizională prevăzute de Legea nr. 52/2003 şi punerea în consultare publică a proiectului de Hotărâre de Guvern, împreună cu nota de fundamentare şi expunerea de motive; protejarea capacităţii administrative a României şi adoptarea unor măsuri bazate pe evaluarea reală a consecinţelor, fără afectarea capacităţii ţării noastre de a absorbi fondurile europene.

„Specialiştii pleacă. Iar atunci apare întrebarea legitimă: cu cine mai realizăm absorbţia fondurilor europene? Cu cine mai îndeplinim jaloanele, ţintele şi indicatorii asumaţi de România? Ne întrebăm de ce apar întârzieri, blocaje, pierderea banilor europeni? Între discursurile despre performanţă şi rezultatele concrete există un drum dificil, construit prin munca unor oameni specializaţi, prin experienţă acumulată în ani de zile şi prin capacitate administrativă reală, nu prin improvizaţie administrativă lipsită de fundament sau prin măsuri care slăbesc exact structurile de care depinde dezvoltarea României şi atragerea fondurilor europene. Sindicatul 'MIPE Normalitate' va continua demersurile instituţionale şi dialogul cu autorităţile competente. În lipsa unor măsuri reale de consultare şi a respectării cadrului legal, ne rezervăm dreptul de a utiliza toate formele legale de acţiune sindicală pentru protejarea intereselor membrilor noştri şi a stabilităţii sistemului de management şi control al fondurilor europene”, se mai arată în comunicat.

