Sindicaliştii din sănătate avertizează Guvernul: Fără o nouă lege a salarizării în 2027, majorările sunt incerte

Reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) a avertizat că, dacă o nouă lege a salarizării nu va intra în vigoare până la 1 ianuarie 2027, respingerea proiectului prezentat în vara acestui an ar putea fi interpretată drept o opoziţie faţă de majorările salariale.

Sindicaliştii susţin că principalul argument al celor care au respins proiectul era promisiunea unei legi mai bune, iar neiniţierea unui nou act normativ după preluarea guvernării ar putea indica o opoziţie faţă de creşterea veniturilor angajaţilor.

Într-o postare publicată joi pe Facebook, FSSR prezintă această concluzie drept o „concluzie informală” a dezbaterilor privind legea salarizării.

„Dacă la 1 ianuarie 2027 nu avem intrată în vigoare o nouă lege a salarizării sau o formă de creştere a veniturilor salariale, atunci respingerea proiectului legii salarizării din această vară poate fi interpretată legitim ca luptă împotriva creşterilor salariale”, au transmis reprezentanţii federaţiei, pe rețeaua de socializare.

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Liderii sindicali din sănătate afirmă că respingerea proiectului ar fi fost justificată doar de intenţia de a adopta o lege mai bună. În lipsa unei iniţiative concrete, susţin aceştia, motivele opoziţiei ar deveni mai clare.

Cu câteva zile în urmă, FSSR a cerut Guvernului condus de Luca Niculescu să elaboreze noua lege împreună cu angajaţii din sănătate, pe baza dovezilor şi a realităţilor din sistem.

Sindicaliştii consideră că actul normativ ar trebui să urmărească în primul rând corectarea inechităţilor salariale, clarificarea grilelor şi a sporurilor, precum şi protejarea drepturilor salariale prevăzute de lege.

Reprezentanţii federaţiei au invocat atât programul de guvernare, care prevede elaborarea legii în colaborare cu sindicatele, cât şi declaraţiile ministrului Sănătăţii potrivit cărora niciun venit din sistemul sanitar nu ar trebui să scadă.

Editor : Ana Petrescu