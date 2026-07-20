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Sindicaliștii din sistemul de pensii critică noua lege a salarizării: „Aceeași muncă, salarii diferite”

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Din articol
Sindicaliștii reclamă diferențe salariale pentru aceeași muncă „Nu există nicio justificare obiectivă” Critici și pentru sporurile acordate unor categorii de personal „Salariații nu solicită privilegii”

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM) avertizează că proiectul noii Legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice nu elimină diferențele salariale dintre angajații Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și cei ai caselor teritoriale de pensii.

Federația, afiliată la Blocul Național Sindical și reprezentativă pentru salariații din sistemul caselor teritoriale de pensii, solicită Guvernului, Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor să revizuiască substanțial proiectul transmis pe 16 iulie.

Sindicaliștii reclamă diferențe salariale pentru aceeași muncă

Potrivit FNSSM, deși proiectul invocă principiile egalității, nediscriminării și salarizării egale pentru muncă de valoare egală, acestea nu sunt reflectate în grilele de salarizare.

„Deși proiectul invocă principiile egalității, nediscriminării, ierarhizării și salarizării egale pentru muncă de valoare egală, aceste principii nu sunt transpuse în mod coerent în grilele de salarizare. Salariații caselor teritoriale de pensii aplică aceeași legislație, utilizează aceleași sisteme informatice și proceduri, soluționează dosare cu un grad comparabil de complexitate și răspund pentru legalitatea operațiunilor efectuate, având în plus contactul direct și permanent cu beneficiarii sistemului public de pensii”, arată comunicatul al federației.

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Conform proiectului, pentru funcțiile de consilier, consilier juridic, expert sau inspector cu grad profesional superior este prevăzut un coeficient de 2,80 pentru personalul din aparatul central al CNPP și de doar 2,15 pentru angajații caselor teritoriale de pensii.

La valoarea de referință de 4.100 de lei prevăzută în proiect, diferența salarială este de 2.665 de lei brut pe lună la gradația zero și poate ajunge la aproximativ 3.318 lei brut lunar la gradația maximă.

„Nu există nicio justificare obiectivă”

Reprezentanții FNSSM susțin că nu există motive care să justifice aceste diferențe.

„Nu există nicio justificare obiectivă pentru ca aceeași funcție, exercitată în condiții comparabile de studii, vechime, responsabilitate și complexitate, să fie remunerată substanțial diferit doar pentru că activitatea este desfășurată într-o structură teritorială. Teritoriul nu reprezintă o componentă secundară a sistemului public de pensii, ci locul în care serviciul public este efectiv prestat cetățenilor”, afirmă conducerea federației.

Sindicaliștii susțin, de asemenea, că proiectul reprezintă un pas înapoi față de măsurile adoptate prin OUG nr. 128/2023, prin care Guvernul încercase să reducă diferențele salariale dintre administrația centrală și structurile teritoriale.

„Prin această ordonanță, Executivul a recunoscut diferențele salariale existente între administrația centrală și structurile teritoriale, precum și creșterea volumului de muncă și necesitatea valorizării experienței și specializării personalului din teritoriu. Revenirea la coeficienți inferiori contrazice chiar rațiunile care au fundamentat măsurile de egalizare adoptate în anul 2023”, mai spune sursa citată.

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Critici și pentru sporurile acordate unor categorii de personal

FNSSM critică și mecanismele prin care anumite categorii de angajați pot beneficia de majorări salariale de până la 40% pentru gestionarea fondurilor europene sau pentru activități din sistemul finanțelor publice, precum și de sporuri de până la 15% pentru dezvoltarea capacității fiscal-bugetare.

Federația precizează că nu contestă acordarea unor remunerații suplimentare pentru activități cu un grad ridicat de complexitate, însă consideră că acestea trebuie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, nu în funcție de instituția în care lucrează angajatul.

Liderii sindicali cer reîncadrarea funcțiilor comparabile din aparatul central și din casele teritoriale de pensii la același nivel de salarizare, aplicarea acelorași coeficienți pentru atribuții similare și eliminarea diferențelor bazate exclusiv pe apartenența instituțională.

De asemenea, solicită menținerea efectelor favorabile introduse prin OUG nr. 128/2023, introducerea unei clauze de neregres salarial și garantarea faptului că noua lege nu va duce la diminuarea veniturilor nete sau la pierderea drepturilor salariale permanente.

Federația mai cere publicarea metodologiei de evaluare a funcțiilor, a punctajelor și a impactului bugetar, precum și organizarea unor consultări reale cu sindicatele înainte de adoptarea formei finale a legii.

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„Salariații nu solicită privilegii”

Președintele FNSSM, Marinescu Ionuț, afirmă că angajații caselor teritoriale de pensii cer doar aplicarea principiului egalității de tratament.

„Salariații caselor teritoriale de pensii nu solicită privilegii. Solicită recunoașterea valorii muncii lor și aplicarea efectivă a principiului potrivit căruia munca egală sau de valoare egală trebuie remunerată egal. O nouă lege a salarizării trebuie să corecteze inechitățile, nu să le transforme într-o ierarhie permanentă”, a declarat acesta.

În final, FNSSM solicită Guvernului și ministerelor inițiatoare să nu promoveze proiectul în forma actuală și să includă reprezentanții salariaților într-un proces real de consultare, astfel încât viitoarea lege a salarizării să fie echitabilă, transparentă și predictibilă.

Editor : Ana Petrescu

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