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Sindicaliștii din „Solidaritatea Sanitară” cer ca legea salarizării să fie eleborată cu consultarea angajaților din sănătate

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Protest al sindicatului Federația „Solidaritatea Sanitară”. Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos
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Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) cere noului Guvern să înceapă cât mai rapid elaborarea legii salarizării în sectorul public, cu participarea angajaţilor din sănătate, şi avertizează că veniturile salariale reale au scăzut deja cu peste 16%.

„Avem un Guvern, avem un program de guvernare care promite o lege construită împreună cu sindicatele (însă abia anul viitor) şi avem un ministru al Sănătăţii care a rostit public câteva inechităţi salariale, împreună cu angajamentul de a le corecta. În egală măsură, avem o scădere a puterii de cumpărare a veniturilor salariale cu peste 16%. Ceea ce lipseşte este ca această lege să fie scrisă cât mai repede, de la primul articol, împreună cu cei care o vor trăi”, afirmă reprezentanţii FSSR într-un comunicat citat de Agerpres.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) organizează vineri, la Palatul Culturii - Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” din Bistriţa, conferinţa „Salarizarea în sănătate: de la inechităţi şi amânări la soluţii. Protecţia veniturilor reale, recunoaşterea muncii şi o reformă bazată pe dovezi”. În cadrul conferinţei vor fi abordate teme precum veniturile, recunoaşterea muncii şi condiţiile în care profesioniştii aleg să rămână în sistem.

„Invităm noul Executiv să folosească această întâlnire pentru a începe, împreună cu angajaţii, pregătirea reformei salarizării. Programul de guvernare promite o lege 'împreună cu sindicatele reprezentative', conferinţa de la Bistriţa fiind locul unde această promisiune începe să fie verificată. Programul de guvernare votat ieri de Parlament prevede, la capitolul 'Muncă', 'Lege unitară şi echitabilă a salarizării în sectorul public', elaborarea în 2027, 'împreună cu sindicatele reprezentative şi instituţiile publice', a proiectului noii legi. Aceasta ar trebui orientată către corectarea prioritară a inechităţilor, clarificarea grilelor şi a sporurilor, protejarea drepturilor legal datorate”, susţin sindicaliştii.

Potrivit acestora, din programul de guvernare lipseşte calendarul pentru angajaţii din sănătate până în 2027, în condiţiile în care veniturile salariale reale au scăzut deja cu peste 16%.

„Ministrul Sănătăţii a formulat deja criteriile unor corecţii ale salarizării. Le vom pune pe masă, cu cifre. (...) Alexandru Rogobete, revenit la conducerea Ministerului Sănătăţii, a fixat în această vară reperele unei legi acceptabile pentru sănătate: 'Niciun venit din sănătate să nu scadă', 'Gărzile trebuie plătite la valoarea salariului aflat în plată, nu raportate la nivelul salarial din 2018', 'Avem nevoie de o construcţie echilibrată, sustenabilă şi discutată cu profesioniştii'. (...) Dacă ministrul Sănătăţii şi ministrul Muncii vor veni la Bistriţa, răspunzând invitaţiei adresate, vor găsi acolo nu revendicări, ci soluţii calculate pentru fiecare dintre criteriile pe care ei înşişi le-au enunţat”, se arată în comunicat.

Editor : B.E.

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