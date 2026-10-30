Live TV

Sindicaliştii feroviari critică rectificarea bugetară şi îi invită pe guvernanţi în trenul Bucureşti-Satu Mare: „Vedeţi condiţiile”

Data publicării:
sina de tren
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Avertisment privind starea infrastructurii feroviare Invitaţie pentru Guvern: o călătorie cu trenul până la Satu Mare, în condiţii obişnuite Ce solicită Federaţia Naţională Feroviară

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane (FNFMCV) a criticat proiectul rectificării bugetare, despre care a susținut că nu rezolvă problema subfinanţării sistemului feroviar. Sindicaliştii cer Guvernului revizuirea alocărilor pentru transportul de călători şi întreţinerea infrastructurii şi îi invită pe reprezentanţii Executivului, politicienii care decid bugetele şi foştii miniştri ai Transporturilor să parcurgă cu trenul ruta Bucureşti - Satu Mare, în aceleaşi condiţii în care călătoresc pasagerii.

„Înainte să decideţi bugetele căii ferate, călătoriţi cu trenul de la Bucureşti la Satu Mare!”, este mesajul transmis, vineri, de Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane, afiliată Blocului Naţional Sindical, într-un comunicat de presă pus la dispoziție de BNS.

Potrivit sindicaliştilor, proiectul actualei rectificări bugetare nu oferă un răspuns adecvat subfinanţării sistemului feroviar, în condiţiile în care transportul de călători şi întreţinerea infrastructurii au nevoie de fonduri care să acopere necesarul real de funcţionare, după luni de blocaje şi dificultăţi financiare.

Federaţia atrage atenţia că deblocarea sumelor reţinute, reprezentând 10% din bugetele aprobate pentru acest an, nu poate fi considerată o finanţare suplimentară.

„Sunt bani prevăzuţi deja, pe care sistemul feroviar îi aşteaptă pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile. Punerea lor la dispoziţie, spre sfârşitul anului, nu rezolvă deficitul de finanţare acumulat şi nici nevoile rămase neacoperite”, au susţinut reprezentanţii federaţiei.

Citește și: Cât ar putea pierde economia românească din cauza amânării rectificării bugetare (analiză)

Avertisment privind starea infrastructurii feroviare

În ceea ce priveşte infrastructura feroviară, sindicaliştii afirmă că repartizarea sumelor reţinute este însoţită de diminuări bugetare la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Aceştia solicită Guvernului să prezinte transparent impactul acestor modificări asupra fondurilor destinate întreţinerii şi funcţionării infrastructurii administrate de CNCF „CFR” SA.

„Calea ferată are nevoie de lucrări, materiale, echipamente şi personal suficient, iar reducerea resurselor disponibile adânceşte problemele pe care călătorii şi feroviarii le resimt zilnic. Întreţinerea amânată înseamnă degradări suplimentare, restricţii de viteză şi călătorii tot mai lungi”, mai arată comunicatul.

Federaţia subliniază că siguranţa circulaţiei trebuie susţinută prin finanţare constantă, pregătire profesională şi condiţii decente de muncă, întrucât responsabilitatea salariaţilor nu poate compensa permanent lipsa resurselor.

Invitaţie pentru Guvern: o călătorie cu trenul până la Satu Mare, în condiţii obişnuite

În acest context, sindicaliştii lansează o invitaţie publică reprezentanţilor Guvernului, politicienilor care decid alocările bugetare şi foştilor miniştri ai Transporturilor să parcurgă cu trenul ruta Bucureşti - Satu Mare.

„Într-un tren obişnuit, în aceleaşi condiţii în care circulă cetăţenii, fără pregătiri speciale pentru o vizită oficială”, a precizat federaţia.

Invitaţia îl vizează şi pe Radu Miruţă, despre care sindicaliştii afirmă că a refuzat aprobarea bugetelor propuse pentru CFR Călători şi CFR SA.

„Îi cerem să răspundă pentru efectele deciziilor luate în mandatul său asupra funcţionării sistemului feroviar”, au transmis reprezentanţii FNFMCV.

La finalul călătoriei, sindicaliştii le cer celor invitaţi să explice public câte ore au petrecut în tren, în ce condiţii au călătorit, dacă s-au simţit în siguranţă şi dacă apreciază că serviciile feroviare oferite sunt demne de o ţară europeană.

„Apoi să spună ce măsuri concrete vor lua şi ce finanţare vor asigura pentru schimbarea acestei situaţii”, a adaugat federaţia.

Citește și: Nazare spune că România nu își permite cele 60 de miliarde de lei cerute de ministere la rectificarea bugetară: Suma e un pic exagerată

Ce solicită Federaţia Naţională Feroviară

FNFMCV solicită revizuirea alocărilor bugetare propuse, acoperirea necesarului de finanţare pentru transportul feroviar de călători şi asigurarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea infrastructurii.

De asemenea, sindicaliştii cer un angajament de finanţare multianuală, cu termene şi responsabilităţi clare, care să permită finalizarea lucrărilor.

„Cei care decid bugetele căii ferate trebuie să îşi asume şi consecinţele acestor decizii asupra călătorilor şi salariaţilor. Seriozitatea faţă de un sector strategic se dovedeşte prin finanţare şi rezultate”, au conchis Biroul Executiv al federaţiei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski
1
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
2
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
3
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Digi Sport
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pnrr
Ultimele două cereri de plată din PNRR, în impas. România trebuie să trimită clarificări până pe 6 noiembrie
bancnote de 100 de lei
Prima rectificare bugetară, pusă în transparență: câți bani vor primi Sănătatea și protecția socială - DOCUMENT
buletin de vot urna inquam octav ganea
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după instalarea guvernului PSD - Niculescu
luca niculescu foto facebook
Niculescu: „Am decis, după discuţiile cu Sorin Grindeanu şi ministrul Nazare, să rezolvăm rectificările urgente”. Când vor fi adoptate
luca niculescu sedinta Guvern
Guvernul pregătește două rectificări bugetare. De unde ar putea veni banii pentru salariile din MAI, sănătate, și agricultori (surse)
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2026
Guvernul discută astăzi prima rectificare bugetară din 2026...
un om cu umbrela si o femeie in ploaie
Noi alerte de vreme rea: ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori la...
lumanari comemorare colectiv
11 ani de la tragedia Colectiv. ISU încearcă să recupereze...
BRAȘOV - TÂRG DE LOCURI DE MUNCĂ 1.JOBSCHOOL - somaj tineri
INS: Şomajul a ajuns la 6,3% în septembrie. Aproape unul din trei...
Ultimele știri
Ce pedeapsă a primit un rus care a încercat să obțină acte de identitate românești folosind documente false
Pentagonul le-a cerut oficialilor europeni să nu mai „provoace” Rusia (surse)
Laura Kovesi îşi încheie azi mandatul la conducerea Parchetului European. Anchete cu un prejudiciu total de peste 67 de miliarde euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Ministerul Apărării mută decisiv la Steaua! El e omul de care depinde promovarea în SuperLiga
Adevărul
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu...
Digieconomic
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Bugetul disponibil și valoarea ecotichetelor
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cornel Dinu, declarații tulburătoare: "Sunt la pământ! Nu pot să trăiesc din banii ăștia!"
Pro FM
Piesa în care Eminem a rostit 225 de cuvinte în numai 31 de secunde. Deține recordul pentru cel mai rapid rap
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Judi Dench, mărturisire emoționantă despre Robin Williams, la 12 ani de la moartea actorului. Gestul pe care...
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Reacția hilară a unui câine când stăpâna sa se pregătește să-l spele pe dinți: „Nu sunt sigură dacă îi place...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...