Sindicatele au propus, la întâlnirea cu PSD, un program de guvernare pentru negocierile de formare a unei noi coaliţii

Blocul Naţional Sindical (BNS) a propus, miercuri, la o întâlnire cu reprezentanţi ai PSD, ca procesul de negociere pentru formarea unei noi coaliţii să conducă şi la elaborarea unui nou program de guvernare pentru că, în opinia sindicatelor, actualul program nu a adus niciun beneficiu economiei, cu excepţia reducerii deficitului bugetar cu 0,8%.

Miercuri, a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanţii PSD şi confederaţiile sindicale, în continuarea dialogului social privind salarizarea din sectorul bugetar, din partea BNS participând preşedintele Dumitru Costin şi Cosmin Andreica, secretar general Publisind.

Potrivit unui comunicat al confederaţiei sindicale, transmis Agerpres, la discuţii au fost prezenţi toţi miniştrii social-democraţi, în contextul în care aceştia urmează să îşi depună mandatele. „Reprezentanţii PSD au subliniat că îşi doresc continuarea proiectelor începute în cadrul coaliţiei, însă într-o nouă formulă politică”, subliniază sindicaliştii.

Totodată, BNS a propus definirea unor priorităţi clare în noul program de guvernare: energia (electricitate, gaze naturale, sector petrolier); agricultura şi industria alimentară, inclusiv producţia de îngrăşăminte; industria de apărare - transformarea programului SAFE într-un set de programe industriale transparente, care să genereze investiţii, locuri de muncă de calitate şi venituri bugetare pentru returnarea împrumutului de 16,8 miliarde euro; operaţionalizarea schemelor de ajutor de stat aprobate anterior, pentru a facilita accesul mediului privat şi crearea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele disponibilizate recent.

De asemenea, la iniţiativa BNS, a fost discutată situaţia companiilor cu capital de stat. BNS a făcut, în context, o serie de propuneri.

Astfel, pentru companiile aflate în dificultate, fără perspective, s-a propus salvarea activelor şi identificarea unor soluţii pentru angajaţi (inclusiv recalificarea acestora).

Pentru companiile listate la bursă, s-a exprimat acordul privind vânzarea unor pachete de acţiuni la preţul pieţei. Pentru companiile nelistate, s-a solicitat o reevaluare corectă înainte de listare, în contextul în care BNS a constatat că, potrivit listei prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu privind companiile propuse a fi listate la bursă, valoarea unora a fost subevaluată, pentru a asigura venituri suplimentare la buget.

Conform sursei citate, un punct central al discuţiilor a fost proiectul noii legi-cadru privind salarizarea personalului bugetar, elaborat cu sprijinul experţilor Băncii Mondiale şi aflat în pregătire pentru avizare. Potrivit informaţiilor prezentate: noul model de salarizare ar introduce o valoare de referinţă fixă, diferită de salariul minim pe economie, ceea ce ar putea duce la stabilirea coeficientului de bază sub nivelul salariului minim; autorităţile au reiterat principiul că niciun salariu aflat în plată nu va fi diminuat.

În ceea ce priveşte această lege, BNS a formulat două propuneri, ambele fiind acceptate de reprezentanţii PSD: organizarea consultărilor pe fiecare familie ocupaţională cu participarea simultană a angajatorilor şi a organizaţiilor sindicale, pentru a evita diferenţele de viziune rezultate din consultări separate, diferenţe care au existat în trecut; înfiinţarea unui „help desk” la nivelul Ministerului Muncii, care să ofere suport directorilor de resurse umane din instituţiile publice centrale şi locale în procesul de reîncadrare pe noile grile salariale, având în vedere problemele generate în trecut de interpretări eronate sau abuzive.

De asemenea, s-a agreat ca familia ocupaţională „Justiţie” să nu beneficieze de o lege distinctă de salarizare, urmând să fie inclusă în Legea unică de salarizare.

În contextul crizei guvernamentale și a consultărilor dintre președintele Nicușor Dan și partidele din Coaliție, liderul PSD Sorin Grindeanu s-a întâlnit, miercuri dimineață, cu sindicatele CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR, CSN Meridian. Ulterior, președintele Camerei Deputaților a discutat și cu patronatele: Confederația Concordia și Confederația patronală IMM România.

