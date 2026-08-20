Live TV

Sindicatele din Educație cer grilele convenite după greva din 2023 în noua lege a salarizării: „În caz contrar, respingeți proiectul”

Data publicării:
femeie cu multe bancnote de lei in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Sindicatele contestă coeficienții propuși pentru Educație Critici privind salarizarea din învățământul universitar România, printre statele europene cu cele mai mici alocări pentru Educație

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” solicită partidelor politice să țină cont, în noua lege a salarizării unitare, de grilele convenite în 2024, după greva generală din 2023. Sindicaliștii avertizează că, în caz contrar, proiectul de lege ar trebui respins.

„Vă solicităm luarea în calcul a grilelor propuse de federațiile sindicale din învățământ în urma grevei generale din 2023, grile convenite cu reprezentanții Ministerului Muncii și cei ai Băncii Mondiale în anul 2024. În caz contrar, vă cerem imperativ să respingeți proiectul de lege”, au transmis cele trei organizații sindicale, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a FSLI.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sindicatele contestă coeficienții propuși pentru Educație

Sindicaliștii susțin că proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu reflectă suficient importanța sistemului de educație și critică mai mulți indicatori utilizați pentru stabilirea salariilor.

„Coeficienții propuși pentru familia ocupațională învățământ, care reprezintă 27% din sistemul bugetar, reprezintă 21% din impactul bugetar calculat pentru implementarea Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin PNRR 2026”, spune o scrisoare deschisă.

Sindicatele atrag atenția și asupra valorii salariului mediu brut utilizate în calculul salariului profesorului debutant.

„Venitul mediu brut pe economie luat în calcul pentru calculul salariului profesorului debutant este cel din 2023, adică 8.600 de lei, în condițiile în care ar fi trebuit să ne raportăm la salariul mediu brut pe economie actual, și anume 9.750 lei”, susțin reprezentanții angajaților din Educație.

Critici privind salarizarea din învățământul universitar

Federația Națională Sindicală „Alma Mater” contestă și coeficienții prevăzuți pentru angajații din învățământul universitar, în special diferența salarială acordată personalului care deține titlul științific de doctor.

„Coeficienții propuși pentru sistemul de învățământ universitar asigură diferențierea cu un coeficient de numai 0,15 pentru personalul care deține titlul științific de doctor, având în vedere că OUG nr. 115/2023 ar urma să fie abrogată”, este precizat în scrisoarea deschisă.

Sindicaliștii consideră că actualele propuneri nu modifică semnificativ raporturile salariale din universități.

„Coeficienții propuși pentru sistemul de învățământ universitar nu sunt major diferiți de coeficienții ce s-ar obține dacă veniturile actuale ar fi cuantificate în coeficienți având referința propusă de 4.100 lei”, mai susțin aceștia.

Reprezentanții angajaților din Educație atrag atenția și asupra riscului de deprofesionalizare a sistemului de învățământ.

„Numărul profesorilor fără studii de specialitate a ajuns la alarmanta cifră de 6.300, de la mai puțin de 4.000 în anul școlar 2024-2025”, afirmă sindicaliștii.

Aceștia consideră că nivelul salarizării și condițiile din sistem contribuie la dificultățile de atragere și păstrare a personalului calificat.

România, printre statele europene cu cele mai mici alocări pentru Educație

Sindicaliștii invocă și date europene privind finanțarea sistemului de educație. Potrivit acestora, România alocă aproximativ 3% din PIB pentru Educație, în timp ce state precum Suedia, Finlanda și Belgia alocă procente mult mai mari.

„România se află la finalul clasamentului privind alocarea fondurilor pentru educație, cu 3% din PIB”, susțin cele trei federații sindicale.

În comparație, Suedia alocă 6,8% din PIB pentru Educație, Finlanda 6,3%, iar Belgia 6,2%, potrivit statisticilor invocate de sindicaliști.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
2
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Aproximativ 36.000 lire sterline descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni
3
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...
Hervisse
4
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%...
20260802_144920
5
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu...
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
Digi Sport
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
liderii coalitie
Ministrul Dragoș Pîslaru susține că propunerile pentru salariile demnitarilor au „venit pe mail” de la liderii PSD, PNL, USR și UDMR
valuarea-Nationala.-Foto-Getty-Images-scaled
Sindicatele din Educație: profesorii de la Evaluarea Națională au fost ținuți ostatici și umiliți pentru că platforma online s-a blocat
profesori protest 17 iunie bucurești
Sindicaliştii din educaţie au protestat în centrul Capitalei. Mii de persoane au mers în marș din Piața Victoriei la Parlament
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dragoş Pîslaru, după negocierile tensionate pe legea salarizării: „Sunt pe post de ţap ispăşitor”
Cancelaria unui liceu din București văzută pe 11 septembrie 2017.
Sindicaliştii din Educaţie acuză blocarea plăţilor stabilite de instanţe. Ministerul invocă prevederile legale
Recomandările redacţiei
drona marina modificat 1
Momentul în care drona din apropiere de Neptun Deep este distrusă de...
drona marina
Dronă maritimă, distrusă de un F-16 românesc lângă Neptun Deep...
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Se poartă negocieri pentru a debloca Legea Salarizării, acum, la...
Alexandru Nazare
Nazare avertizează asupra costurilor noii legi a salarizării: „Orice...
Ultimele știri
10 acuzați din dosarul furtului de motorină de pe şantierul căii ferate Braşov-Simeria și-au recunoscut vinovăția și au plătit 80% din
Ajutorul financiar pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova va fi prelungit cu un an
Cristian Anton, șeful ARR prins de DNA cu mita ascunsă în cutiile de pantofi, a fost trimis în judecată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gafa virală a unei mirese în ziua nunții. A crezut că preotul îi întinde un șervețel, dar a făcut ceva...
Cancan
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o...
Fanatik.ro
Juventus Torino i-a pus românului contractul în față, iar acesta n-a ezitat să semneze: doi ani, plus alți...
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Craiova, în alertă! Spaniolii au pus ochii pe unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Coelho
Adevărul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de...
Playtech
Buletinul nou cu care nu poți ieși din România. Aproape 10% dintre cei care și-au schimbat actul l-au ales
Digi FM
Puștiul din cel mai vizionat videoclip din istoria YouTube își face debutul în K-pop. Cum arată acum copilul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bernadette Szocs a plecat din România și a publicat imagini de pe "Insula miliardarilor"
Pro FM
Fiica lui Kurt Cobain a împlinit 34 de ani. Cum arată viața ei azi și ce avere are Frances Bean Cobain
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Îmi lipsește în fiecare zi. Își dorea mult să se facă bine". Mama lui Matthew Perry, omagiu în ziua în care...
Adevarul
Un român condamnat pentru omor în țară a ucis din nou după ce s-a mutat în Marea Britanie. Victima, un...
Newsweek
O lună care schimbă totul. Povestea unei pensionare care a ratat ieșirea la pensie din cauza vechimii
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Cum își petrece timpul Julia Roberts când nu e pe platourile de filmare. Actrița a fost fotografiată în New...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei