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Sindicatele, mesaj dur pentru Guvern: „Proiectul legii salarizării nu s-a schimbat. Nu poate sta la baza unei reforme credibile”

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images
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Din articol
Sindicatele acuză noi inechități Critici privind reforma din PNRR „Sindicatele nu sunt responsabile pentru eșecul reformei”

Cele cinci confederații sindicale reprezentative susțin că proiectul Legii salarizării nu a fost modificat în mod esențial și păstrează problemele semnalate anterior. Sindicatele spun că proiectul nu poate sta la baza unei reforme coerente și echitabile și cer Guvernului interimar să oprească ceea ce numesc „această campanie de dezinformare a opiniei publice”, prin care responsabilitatea pentru întârzierile reformei ar fi transferată asupra lor.

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) au transmis, miercuri, într-un comunicat de presă, că au reevaluat ultima variantă a proiectului prin intermediul federațiilor afiliate.

„De la ultima noastră comunicare comună publică din data de 23 iulie 2026 nu s-a schimbat, în esență, nimic”, afirmă cele cinci confederații.

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Sindicatele acuză noi inechități

Potrivit organizațiilor sindicale, proiectul conține în continuare „erori majore de fundamentare și aplicare” și nu poate reprezenta baza unei reforme sustenabile a salarizării din sectorul public.

Sindicatele critică în special modul în care sunt tratate sporurile și indemnizațiile. În opinia lor, eliminarea unor sporuri este însoțită de introducerea unor indemnizații pentru anumite categorii socioprofesionale, fără o abordare unitară.

„În loc să construiască un sistem salarial coerent și transparent, proiectul elimină anumite sporuri, dar introduce, pentru diferite categorii socioprofesionale, indemnizații menite să «repare» inechități, fără o viziune unitară asupra salarizării în sectorul public”, susțin confederațiile.

Acestea avertizează că soluțiile propuse nu rezolvă problemele existente, ci le mută dintr-o zonă în alta și pot genera noi discriminări și litigii.

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Critici privind reforma din PNRR

Cele cinci confederații susțin că partidele care au guvernat România în această perioadă poartă responsabilitatea pentru modul în care a fost gestionată reforma salarizării în cadrul PNRR.

Sindicatele reclamă întârzierea calendarului, mutarea jalonului privind salarizarea către ultima cerere de plată transmisă Comisiei Europene, lipsa de transparență privind recomandările Băncii Mondiale și blocarea mecanismelor instituționale de monitorizare.

„Întârzierea calendarului, mutarea jalonului privind salarizarea către ultima cerere de plată adresată Comisiei Europene (...) nu sunt responsabilitatea sindicatelor”, se arată în comunicat.

Organizațiile sindicale afirmă că au solicitat încă din 2023, în cadrul Comitetului de Monitorizare a PNRR, informații privind progresul reformei salarizării din sectorul public și al reformelor din sectorul energetic.

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„Sindicatele nu sunt responsabile pentru eșecul reformei”

În acest context, confederațiile sindicale critică ceea ce numesc „campanii publice” prin care responsabilitatea pentru întârzierile și problemele legate de proiectul de lege ar fi transferată asupra sindicatelor.

„Sindicatele nu sunt responsabile pentru eșecul reformei”, transmit cele cinci organizații.

Acestea cer Guvernului interimar „să oprească imediat această campanie de dezinformare a opiniei publice” și să nu folosească jalonul privind Legea salarizării ca argument pentru adoptarea unei legislații pe care sindicatele o consideră improvizată.

Cele cinci confederații spun că rămân disponibile să participe la elaborarea unei noi Legi a salarizării în sectorul public, însă într-un proces real de dialog social și alături de un Guvern legitim, cu puteri constituționale depline, precum și de toate instituțiile și organizațiile relevante.

Editor : Ana Petrescu

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