Sindicatul Național de Sport şi Tineret atacă la CCR o ordonanță a Guvernului care transferă peste 1.000 de imobile și ignoră angajații

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST) sesizează Avocatul Poporului solicitând trimiterea la Curtea Constituţională a Ordonanţei de Urgenţă 15/2026 prin care peste 1.000 de imobile din domeniul Tineretului, precum tabere şcolare, centre de agrement şi agenţii teritoriale ale taberelor, sunt transferate Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS) fără nicio prevedere privind personalul care lucrează în aceste structuri. Potrivit sursei citate, aproape 1.000 de salariaţi riscă să rămână fără cadru legal de muncă.

„Acest demers nu este unul formal. Este o reacţie necesară la un nou episod de incoerenţă legislativă care afectează direct domeniul Tineret şi Sport şi, mai ales, oamenii care lucrează în acest sistem. De mai bine de 4 ani, de la separarea domeniilor Tineret şi Sport, angajaţii din sistem trăiesc într-o permanentă incertitudine. Reorganizări incomplete, decizii contradictorii, instituţii care nu îşi asumă pe deplin rolul.

Aceşti oameni au continuat să muncească — în tabere şcolare, centre de agrement, agenţii teritoriale — fără să ştie exact cui aparţin din punct de vedere administrativ. Chiar Guvernul recunoaşte în preambulul ordonanţei existenţa a peste 1.000 de imobile fără administrator, o situaţie care nu a apărut peste noapte, ci este rezultatul direct al lipsei de decizie din ultimii ani”, afirmă reprezentanţii SNST într-un comuicat de presă, potrivit News.ro.

Aceştia consideră că OUG nr.15/2026 nu rezolvă situaţia, ci „o agravează”, în condiţiile în care, prin articolul I al ordonanţei, Guvernul „transferă în bloc” administrarea a 1.034 de imobile cu destinaţie de tineret — tabere şcolare, centre de agrement, agenţii teritoriale ale taberelor — către ANS, instituţie cu atribuţii exclusive în domeniul sportului.

„Transferul se face fără protocoale de predare-primire, fără alocare de resurse bugetare şi, cel mai grav, fără nicio dispoziţie privind angajaţii care gestionează în prezent aceste bunuri. Astfel, sute de oameni care lucrează în structurile administrative vizate riscă să rămână într-un vid juridic — fără un angajator clar definit, fără certitudinea protejării locurilor de muncă şi fără garanţia preluării de către noua structură administrativă. Ordonanţa mută clădirile. Oamenii nu apar nicăieri în text”, explică tinerii sindicalişti.

SNST susţine că a semnalat constant în toţi aceşti ani necesitatea reunificării domeniilor Sport şi Tineret, arătând că separarea acestora a generat disfuncţionalităţi majore.

„Astăzi, când decidenţii par să fi ajuns la aceeaşi concluzie, modul în care încearcă să repare situaţia arată că nu înţeleg sistemul pe care îl reglementează. Ordonanţa este redactată fără legătură cu realităţile din teren, iar rezultatul este un act normativ formal, care ignoră complet elementul esenţial: oamenii. În tot acest context, SNST a transmis Avocatului Poporului o sesizare de neconstituţionalitate, fundamentată pe o serie de vicii grave ale actului normativ”, precizează sursa citată.

De ce contestă SNST Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

Reprezentanţii SNST precizează că au decis să conteste ordonanţa considerând că nu este justificată de o situaţie extraordinară reală, ci de disfuncţionalităţi administrative create chiar de autorităţi, Guvernul invocând „propria inacţiune” pentru „a justifica urgenţa adoptării actului normativ”.

Totodată, sindicaliştii consideră că există o contradicţie evidentă între scopul declarat de descentralizare şi soluţia adoptată, care este una de centralizare.

„Se transferă administrarea unor bunuri din domeniul Tineretului către o instituţie care are atribuţii în domeniul Sportului, iar transferul patrimoniului se face în absenţa procedurilor legale de predare-preluare”, menţionează SNST.

De asemenea, în opinia semnatarilor sesizării, ordonanţa nu asigură cadrul instituţional necesar pentru administrarea efectivă a bunurilor, lipsind prevederile privind personalul, dispoziţiile sunt „neclare şi imprevizibile”, generând „insecuritate juridică” şi sunt afectate echilibrele instituţionale prin „mutarea atribuţiilor fără o bază legală coerentă”.

„Aceste probleme nu sunt simple detalii tehnice. Ele arată un act normativ construit pe o fundaţie fragilă, care nu poate produce stabilitate, ci dimpotrivă, adânceşte haosul existent. În centrul acestei situaţii se află însă oamenii. Salariaţii din domeniul Tineretului şi Sportului sunt, de ani de zile, prinşi între reorganizări incomplete, decizii contradictorii şi lipsa unui cadru clar. Ordonanţa nu doar că nu le oferă stabilitate, dar creează riscul real ca aceştia să rămână în afara unui sistem administrativ coerent, cu consecinţe directe asupra locurilor de muncă”, susţin reprezentanţii SNST.

„Ignoră complet oamenii”

În acest context, SNST solicită Avocatului Poporului să acţioneze „cu celeritate” şi să sesizeze Curtea Constituţională, „nu doar din perspectivă juridică, ci din perspectiva rolului său constituţional de apărare a cetăţenilor”.

„Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care reorganizează un întreg sector, mută un patrimoniu de peste 1.000 de imobile şi ignoră complet oamenii care muncesc în acel sector. Avocatul Poporului există tocmai pentru astfel de momente. Este momentul ca această instituţie să fie exact ceea ce îi spune numele: un apărător al oamenilor”, precizează sursa citată.

Aceeaşi sursă menţionează că ordonanţa „nu rezolvă problema de fond” şi nu aduce „claritate şi stabilitate”, ci „mută responsabilitatea şi creează noi incertitudini”, ignorând complet componenta umană a sistemului.

SNST va continua demersurile pentru apărarea drepturilor membrilor şi pentru restabilirea unui cadru administrativ coerent în domeniul Tineretului şi Sportului.

