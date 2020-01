Singurătatea, pandemia societății moderne. Andreea Raicu își spune povestea: Eram obligată să fiu fericită, dar nu mă simțeam bine

Singurătatea este la fel ca pandemiile în societatea modernă. O spun oamenii de știință. Potrivit Forumului Economic Mondial, singurătatea poate fi la fel de toxică precum consumul a 15 ţigări pe zi. Și procentul celor care trăiesc singuri este mai ridicat ca niciodată. În Marea Britanie, există de câțiva ani un portofoliu al Singurătății. Ministrul de resort lucrează cu Ministerul Sănătății pentru a-i ajuta pe singuratici să se intregreze sau să se reintegreze în societate.

Conform statisticilor, 200.000 de vârstnici din Regatul Unit discută mai rar de o dată pe lună cu prieteni sau rude. Și Papa Francisc a vorbit de multe ori despre singurătate, despre îndepărtarea oamenilor unii de alții, de multe ori din cauza tehnologiilor de ultimă oră. Papa Francisc a atras atenția în repetate rânduri că petrecem prea mult timp cu telefoanele mobile și că am uitat să vorbim cu cei din jurul nostru.

Singurătatea afectează nu doar persoanele vârstnice, ci şi tinerii, într-o eră în care oamenii au mii de prieteni virtuali, dar descoperă că relaţiile create pe reţelele sociale au prea puţină valoare în realitate.

Andreea Raicu, antreprenor, practic a crescut în atenția publică. Oamenii i-au urmărit ieșirile, relațiile. Acum a descoperit un stil de viață sănătos, un concept în care crede și în jurul căruia și-a dezvoltat o afacere.

Despre singurătate scrie de multă vreme pe blogul ei și primește reacții pe acest subiect de la oamenii care a urmăresc.

„Într-adevăr, am simțit nevoia să scriu mult despre acest subiect, pentru că m-am confruntat cu el de destul de multe ori și este incredibil impactul pe care îl are asupra celor din comunitatea andreearaicu.ro. Deși trăim într-o lume în care avem senzația că suntem conectați, suntem, de fapt, extrem de singuri. Noi ajungem să ne povestim despre ceea ce facem, despre ce ne cumpărăm sau unde mergem și mai puțin despre ceea ce simțim. Prin intermediul articolelor și activității pe social media pe care o am în ultimii ani, încurajez foarte mult oamenii să vorbească despre ceea ce simt și primesc niște mesaje absolut impresionante, în care oamenii au curajul și au spațiul în care să spună ceea ce simt.

Practic, astăzi, când ne întâlnim cu cineva și îl întrebăm ce face, primul lucru pe care simte nevoia să îl spună este ce a făcut efectiv, cu ce s-a mai ocupat, și nu ceea ce a simțit. Asta pentru că nu avem spațiu, nu suntem acceptați, oamenii nu sunt interesați de ceea ce simțim noi, ci de ceea ce facem și ce am mai obținut. Este extrem de trist că ajungem să ne însingurăm, pentru că, până la urmă, noi căutăm conexiunea emoțională și mai puțin alăturarea socială. Pentru că nu găsim această conexiune, ne însingurăm.”

Andreea Raicu spune că a trecut prin asta de mai multe ori, obligată fiind de mediul în care trăiește și lucrează.

„Ajungi să crezi că dacă ai lucrurile astea minunate despre care societatea spune că dacă le ai ești fericit, eram cumva obligată să fiu fericită și asta mă făcea să fug de căutări, de a înțelege de ce poate uneori am momente în care nu mă simt bine. Cred că de multe ori ne e frică să ne ducem către noi și atunci ne găsim tot felul de activități care ne fac să nu mai simțim ce este în interiorul nostru. Și asta ne face să fim din ce în ce mai singuri, mai deprimați, mai anxioși și asta ne face să nu ne dorim să ne mai conectăm cu alți oameni. Apoi ieșim în lume sau ne uităm pe Instagram sau pe social media și vedem că toată lumea e fericită și noi nu. Chiar zilele trecute am vorbim cu o prietenă care a divorțat și care are o viață foarte zbuciumată în urma divorțului și care mi-a spus: mă uit pe Instagram și văd femei și familii fericite. I-am spus că e o minciună, fotografiile sunt o miciună. Asta ne facem să ne simțim din ce în ce mai singuri, pentru că nu vrem să ieșim în afară cu problemele și cu felul în care ne simțim într-o societate în care pare că toată lumea este fericită.

Foarte multe persoane tinere... îmi scriu fete de 16 ani, 17 sau 25 sau persoane din top managementul unor firme care, în aparență au tot, dar care nu au acea conexiune emoțională și se simt extrem de singure. Sunt multe persoane care acceptă că trebuie să se schimbe.

Depresia este foarte vicleană, se instalează fără să îți dai seama și nu te gândești că ar putea să ți se întâmple ție.

Singurătatea este o alegere... Și eu am momente în care simt nevoia să fiu singură și îi anunț pe prietenii mei că am nevoie de câteva zile în care să fiu singură. Asta ne-a legat pe noi... dacă ești un prieten adevărat, vrei să înțelegi de ce celălalt vrea să fie singur.

Există și singurătate în cuplu, am trecut prin asta și este cumplit, pentru că te simți mai singur decât dacă ai fi, într-adevăr, singur. Când ești singur, își asumi faptul că ești în situația asta și nu ai așteptări. Dar în momentul în care există și nu ai nimic de la el, te face să te simți ca și cum nu exiști, nu ești iubită, încrederea în tine scade și ajungi să accepți niște lucruri care nu îți fac bine, care te duc foarte aproape de anxietate și depresie.”