Sistemul de termoficare din Capitală va funcționa în regim de avarie. Ciucu: Bucureștenii vor avea căldură și apă caldă

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu și ministrul Energiei Bogdan Ivan au anunțat că au adus la aceeași masă reprezentanții ELCEN și Termoenergetica pentru a gestiona problemele apărute în sistemul de termoficare al Capitalei, în urma unor avarii la centralele termice. Edilul general a precizat că au fost avarii la CET Sud, însă a fost suplimentat debitul de apă pentru a menține căldura și apa caldă în București.

„Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar și soluțiile. Asta după ce zilele trecute a apărut o avarie la un cazan cu apă fierbinte al CET Sud. A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane și echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din rețeaua de distribuție, suplimentând debitul de apă”, a scris Ciprian Ciucu, luni pe Facebook.

Pentru a preveni avarii în lanț și oprirea serviciului de termoficare în plină iarnă, ELCEN a redus debitul și presiunea apei din rețea, decizie necesară pentru a proteja echipamentele. Primarul a precizat că măsura a fost luată „pentru a nu risca avarii în lanț, cu riscuri majore” și că „încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor, ceea ce ar fi dus la oprirea serviciului de termoficare pe o perioadă lungă de timp în plină iarnă”.

Citește și: Val de frig în toată țara. Alertă de ger până marți: în București, temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius

Pentru rezolvarea problemei, specialiștii vor suplimenta debitul celorlalte centrale (CET Vest și CET Grozăvești) și vor rearanja unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud.

Primarul general a subliniat că „sistemul va funcționa, pentru ca bucureștenii să beneficieze de apă caldă și căldură și în această iarnă”. „

Dar, atenție, va funcționa în regim de avarie! Vă vom ține la curent cu situația”, a conchis Ciucu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit detalii similare într-o postare pe Facebook.

„Astăzi m-am întâlnit cu primarul general Ciprian Ciucu și împreună am adus la aceeași masă ELCEN și Termoenergetica. Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar și soluțiile. Încă de săptămâna trecută, de când am aflat de temperaturile geroase prognozate pentru această perioadă, am fost în permanentă legătură cu el și am făcut demersurile necesare pentru ca toate reparațiile sistemelor defecte să fie făcute în regim de urgență”, a scris Ivan pe rețeaua de socializare.

Citește și: Ministrul Energiei, după Comandamentul energetic naţional: A fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie

Ministrul a explicat că pentru a preveni oprirea termiei pe termen lung, „ELCEN a luat decizia de a reduce debitul și presiunea apei din rețea. Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor.”

Potrivit celor doi oficiali, parametrii sistemului se vor îmbunătăți progresiv, iar bucureștenii vor beneficia de apă caldă și căldură, însă în regim de avarie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu