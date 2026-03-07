Live TV

Sistemul medical, notă sub 5 acordată de angajații din spitale într-un sondaj. Salariații reclamă că sunt epuizați și că vor să renunțe

Data publicării:
Ce servicii medicale gratuite sunt incluse în spitalizarea de o zi. Foto Getty Images
Foto Getty Images
Din articol
Cifre-cheie din cercetare

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a realizat un clasament al spitalelor publice din perspectiva Calităţii Vieţii Profesionale, după ce au fost completate chestionare anonime de către 2.000 de angajaţi din 300 de unităţi medicale, acoperind toate judeţele. Personalul dă sistemului nota 4,85 din 10, și reclamă supraîncărcarea şi faptul că nu se simt protejaţi la locul de muncă. Datele mai arată că o treime din angajați iau în considerare plecarea din sistem.

„Federaţia «Solidaritatea Sanitară» din România (FSSR) anunţă accesul public la Raportul interactiv al aplicaţiei CVP – Calitatea Vieţii Profesionale. Raportul oferă, pentru prima dată, acces public la o ierarhizare a spitalelor publice din România din perspectiva celor care lucrează în ele: angajaţii (...) Acum, fiecare angajat are acces la informaţia privitoare la locul exact unde se află spitalul său într-o ierarhie a calităţii vieţii profesionale. Nu mai suntem în etapa presupunerilor, ci avem date care arată clar unde managementul eşuează în a-şi proteja resursa umană”, a transmis Federaţia „Solidaritatea Sanitară”, într-un comunicat de presă.

Datele principale ale documentului arată că angajaţii au acordat nota 4,85 din 10 sistemului, iar o treime dintre ei ăşi doresc să plece. Majoritatea nu se simt protejaţi la locul de muncă şi reclamă supraîncărcarea sistemului.

Cifre-cheie din cercetare

„În contextul unui deficit de peste 51.000 de angajaţi şi al reducerii unei serii de drepturi salariale sporurilor, aceste date pun cifre concrete pe ceea ce angajaţii din sănătate simt de ani de zile. Aproape 3 din 4 angajaţi evaluează condiţiile de muncă drept problematice sau critice. O treime iau în considerare activ plecarea din sistem. Aceste cifre nu mai pot fi ignorate”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, „nu mai este vorba de impresii sau reclamaţii”: „Acum avem un instrument ştiinţific, cu 19 dimensiuni măsurabile, care arată exact unde doare. Şi doare peste tot – dar nu în mod egal. Unele spitale sunt în prag de colaps, altele demonstrează că se poate şi altfel”.

Potrivit sindicaliştilor, calitatea vieţii profesionale nu este doar o problemă internă.

„Cercetarea demonstrează o legătură directă între condiţiile în care lucrează echipele medicale şi calitatea îngrijirilor. Tradus simplu: un spital cu personal epuizat este un spital în care riscul de erori creşte. Clasamentul publicat nu este doar o informaţie pentru angajaţi, ci este o informaţie pentru fiecare pacient şi pentru fiecare cetăţean care vrea să înţeleagă de ce sistemul sanitar românesc funcţionează aşa cum funcţionează”, explică reprezentanţii federaţiei sindicale.

Clasamentul este construit exclusiv pe baza auto-evaluărilor voluntare, anonime şi confidenţiale ale personalului din sănătate, agregate la nivel de unitate sanitară, şi este prezentat pe 19 dimensiuni ale calităţii vieţii profesionale (scoruri 0–100).

Rezultatele publice în acest moment se bazează pe aproape 2.000 de auto-evaluări realizate de medici, asistente, personal auxiliar şi TESA din peste 300 de unităţi sanitare, acoperind toate judeţele.

În timp ce ANMCS evaluează calitatea organizaţională şi clinică din perspectiva standardelor instituţionale, CVP aduce o evaluare complementară: calitatea locului de muncă din perspectiva angajaţilor – un indicator esenţial pentru retenţia personalului şi pentru siguranţa pacientului.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
victor ponta oana toiu
2
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
3
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Donald Trump
4
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Victor Ponta
5
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Digi Sport
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masini
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de fapt, fiecare viață pierdută pe șosea
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Când vor putea fi tratați primii pacienți la Centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș. Anunțul lui Alexandru Rogobete
rafila face declaratii
Alexandru Rafila, despre gărzile medicilor: „Nu poți să fii angajat al unui spital de urgență și să le refuzi”
chirurgi in sala de operatie
Rafila: Trebuie să rupem pisica. Un chirurg care face 2-3 operații zilnic are același salariu ca cel care face 2-3 intervenții pe lună
Situație revoltătoare la Spitalul Județean Slatina din Județul Olt. Gândacii mișună în saloanele pacienților și în dulapurile unde își țin mâncarea.
VIDEO Gândacii mișună pe la capul bolnavilor, la Spitalul din Slatina. Conducerea: „Aia e!”
Recomandările redacţiei
președintele Iranului
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune...
United Arab Emirates, Dubai, Aerial view of airport
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după interceptarea unei...
Vladimir Putin
Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la...
Pete Hegseth.
Șeful Pentagonului confirmă că Rusia ajută Iranul cu informații...
Ultimele știri
Președintele Senatului: „SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate”. Ce spune Mircea Abrudean de umbrela nucleară a Franței
Keir Starmer, acuzat că îl „imita pe Trump” printr-o postare pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu
Controale de amploare în Centrul Vechi din București. Amenzi de peste 700.000 de lei după verificări la mai multe localuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Fanatik.ro
Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a făcut anunţul: „Îi aduc ofertă”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
Adevărul
Atac terestru al SUA în Iran sau negocieri de pace? Planurile Washingtonului, decriptate de experți: „Există...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariul ”grav” care l-ar putea face pe Donald Trump să capituleze: ”SUA ar fi obligate”
Pro FM
Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată la 36 de ani. Primele imagini cu burtica de gravidă
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Mecanic român păgubit de 6.000 de euro de un conațional în Spania: „Mi-a spus că trimite doi albanezi să-mi...
Newsweek
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, mărturisire dureroasă despre operația care i-a schimbat viața: „Am mințit când am spus...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii