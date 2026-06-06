Apele Române anunţă sâmbătă seara că, în urma precipitaţiilor cu intensitate ridicată înregistrate în bazinele hidrografice amonte ale acumulării Măneciu pe râul Teleajen, unde valorile au depăşit 60 l/mp, debitul afluent a crescut rapid, ajungând la aproximativ 250 mc/s astfel că la acumularea Măneciu, evacuarea apei se realizează controlat, iar la acumularea Paltinu, unde debitele afluente sunt în creştere, au fost dispuse măsuri preventive de exploatare, prin evacuarea controlată a unui debit de aproximativ 15 mc/s prin priza de semiadâncime.

Echipele Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa şi ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova monitorizează permanent situaţia şi aplică măsuri de exploatare în siguranţă a acumulărilor.

„La acumularea Măneciu, evacuarea apei se realizează controlat, prin priza de semiadâncime, cu un debit de aproximativ 50 mc/s (fiind crescut de la 5 mc/s), în condiţiile în care debitul afluent se afla în scădere. Volumul disponibil pentru atenuare este de aproximativ 2,5 milioane mc, ceea ce permite preluarea temporară a diferenţei dintre debitele afluente şi cele evacuate”, precizează Apele Române într-un comunicat oficial postat pe Facebook.

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Totodată, în zona polderului Izvoarele există o rezervă de aproximativ 300.000 mc de apă brută, destinată alimentării Staţiei de Tratare a Apei Vălenii de Munte. Prin măsurile luate, se urmăreşte protejarea acestei rezerve şi reducerea riscului de pătrundere a apei cu turbiditate ridicată.

Apele Române menţionează că la acumularea Paltinu, unde debitele afluente sunt în creştere, au fost dispuse măsuri preventive de exploatare, prin evacuarea controlată a unui debit de aproximativ 15 mc/s prin priza de semiadâncime.

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„Monitorizarea continuă vizează precipitaţiile, debitele afluente şi evacuate, volumele disponibile pentru atenuare, precum şi valorile de turbiditate pe râurile Teleajen şi Doftana şi pe afluenţii acestora. Administraţia Naţională «Apele Române» menţine legătura permanentă cu instituţiile responsabile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi va continua să informeze publicul cu privire la evoluţia situaţiei. Siguranţa populaţiei, protejarea resurselor de apă şi exploatarea controlată a acumulărilor rămân prioritare”, mai arată sursa citată.

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Editor : Ana-Maria Gherghiță | Ana Petrescu