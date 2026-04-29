Situație paradoxală în județul Arad. Un pod reabilitat de curând, care ar fi trebuit să înlesnească accesul în zonă, mai mult încurcă circulația, din cauză ca este prea îngust. Fermierii au cele mai mari probleme, pentru ca nu mai pot ajunge cu utilajele la terenurile agricole, așa că sunt nevoiți să ocolească zeci de kilometri, sau să o ia direct prin apa Crișului Alb.

Oamenii sunt supărați că pe pod abia mai încape un autoturism, iar despre accesul cu utilaje către terenurile agricole nici măcar nu mai poate fi vorba.

-Suntem la limită. Deci mergem la 20 cm și agățăm aici. Am trecut prin Criș. Am rămas împotmoliți aici la greu. Au tras 3-4 tractoare un tractor.

Aproape 800.000 de euro a investit Consiliul Județean din Arad pentru reabilitarea podului de la Șicula, pe care l-a și inaugurat înainte de Crăciun. Oamenii și-au dat seama de problemă abia când au început muncile câmpului, în primăvară.

Mădălin Micu, agricultor: Parapeții sunt prea înalți și nu poate să treacă, din cauză că au gabarit mare. Au încercat să treacă prin apă, că nu aveau pe unde să treacă.

-Am venit până aici, am întors înapoi cu utilajul și-am trecut prin apă. Acolo unii au rămas împotmoliți, alții au trecut.

Culmea e că și trotuarele sunt prea înguste. Oamenii spun că tot pe șosea trebuie să treacă, pentru că traseul pentru pietoni e prea mic.

Primarul din localitate spune că a sesizat deja Consiliul Județean de problemă și speră într-o rezolvare.

Nuțu Valea primar Șicula: Am făcut o adresă în momentul în care am constatat faptul că utilajele agricole nu pot să treaca podul. Am primit un răspuns că podul este proiectat în norme și standarde actuale. Există disponibilitatea pentru a se rezolva problema.

Speranța este doar a primarului, pentru că cei de la Consiliul Județean sunt de neclinitit. Podul nu se modifică, dar au cateva propuneri.

Andrei Ando, director comunicare CJA: Pentru traversarea râului, sunt două variante. Fie se organizează transporturi speciale, asta înseamnă că ei ar trebui să plătească pentru a traversa respectivul pod cu utilajele agabaritice pe niște trailere, fie să înconjoare acei câțiva zeci de kilometri, pentru acces la terenurile agricole.

Autoritățile au precizat că podul a fost realizat conform proiectului și respectă toate normele în vigoare.

Editor : A.P.