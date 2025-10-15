„Slang-ul englezesc” a devenit forma preferată de comunicare a tinerilor. Limbajul generației Z s-a schimbat mult față de cel cu care erau obișnuiți părinții sau profesorii lor. Odată cu noile trenduri au apărut și noi termeni, pe care adolescenții îi folosesc zilnic. Jurnaliștii Digi24 au făcut o listă, printre care se numără și „NPC”, „lowkey”, „slay” sau „cringe”.

„- Ia uite-l pe ăsta ce NPC e! Vezi?!

- Da, e poza prea cringe”, discută doi tineri de liceu.

Generația Z folosește „Slang-ul englezesc” ca a doua limbă. Tinerii au adus în vorbirea de zi cu zi vocabularul folosit online, inclusiv cu abrevieri.

„Termeni precum „Cf”, „cringe” sau „YOLO” sunt adesea folosiți în limbajul adolescenților”, constată, din mijlocul adolescenților, jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Vocabularul este completat și de cuvinte precum „lowkey", „slay", "ghost", „ești NPC" sau „ce flex", care au devenit parte din conversațiile zilnice al tinerilor de azi.

„Lowkey înseamnă puțin așa probabil, hickey, în jocuri folosim good game, gg, brb adică be right back”, ne explică un tânăr.

„În general, folosim ghost-uit, care înseamnă să ignoram pe cineva prin mesaje. Sau cringe, care înseamnă să nu-ți placă neapărat ce zice cineva”, spune o adolescentă.

„Mai spunem legit, când ceva este real sau NPC, când o persoana pur și simplu nu are personalitatea ei, e ca un robot”, ne dezvăluie două tinere din limbajul lor curent.

Aceste expresii pot părea ciudate sau chiar fără sens. Mulți adulți nu le înțeleg și tind să le respingă, considerând că tinerii „strică” limba.

„Bineînțeles că nu avem cum să înțelegem”, spune o femeie. Întrebată dacă a auzit de termenii „rizz” și „slay”, aceasta recunoaște că nu și concluzionează: „Ăsta e trendul! Și noi le aveam pe ale noastre”.

Aceeași întrebare, același răspuns: ”Nu știm ce înseamnă rizz și YOLO. Ei (n.red. adolescenții de azi) sunt mai altfel decât noi, poate că sunt mai isteți, mai documentați”, consideră o altă doamnă.

Adolescenții au ajuns să folosească termenii chiar și în testele primite la școală.

„Elevii folosesc și în viața de zi cu zi aceste prescurtări, ca urmare firească a faptului că ei dialoghează, în primul rând, în mediul virtual și aduc și în sala de clasă. Am observat chiar și în lucrări, câteodată”, spune profesorul de limba și literatura română, Cătălin Zaman.

„Aceasta este evoluția în era digitală, însă au o comunicare mult mai rapidă care include anacolut, tautologie”, completează Georgiana Turtureanu, diriginte la o clasă de liceu.

Motivul pentru care adolescenții folosesc termenii este unul simplu, spun specialiștii: integrarea socială, ce presupune și nevoia de apartenență la un grup mai larg și deosebirea de celelalte generații, inclusiv printr-un limbaj inedit.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia