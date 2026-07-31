Slovacia nu va înregistra căsătoriile între persoane de același sex încheiate în străinătate, în ciuda unei decizii a CJUE

Guvernul slovac a anunţat vineri că uniunile între persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate nu pot fi înregistrate, refuzând să recunoască jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Într-o înregistrare video postată vineri pe reţelele sociale, ministrul slovac de interne, Matus Sutaj Estok, a declarat că este obligat să respecte Constituţia slovacă, ”care defineşte căsătoria ca o uniune între un bărbat şi o femeie”, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Această concluzie nu este pusă sub semnul întrebării de faptul că uniunea în cauză a fost încheiată în mod valid în conformitate cu ordinea juridică a unui alt stat”, a argumentat ministrul într-un comunicat transmis presei.

În noiembrie 2025, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, sesizată de doi cetăţeni polonezi, a decis că orice ţară din Uniunea Europeană este obligată să recunoască o uniune între persoane de acelaşi sex încheiată într-un alt stat membru.

„Dacă cineva doreşte o schimbare atât de fundamentală, singura cale este printr-o revizuire a Constituţiei, nu prin eludarea acesteia, nu prin formulare oficiale şi documente din străinătate", a declarat vineri Sutaj Estok, adăugând că „dreptul familiei trebuie să rămână în mâinile Slovaciei, aşa cum a fost de secole”.

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„Definiţia căsătoriei este decisă în Slovacia, nu la Bruxelles”, a continuat el.

Cuplul Metod Spacek şi Ivan Novotny, care au depus o plângere la procurorul general al ţării în mai împotriva Ministerului de Interne din cauza neînregistrării căsătoriei lor încheiate în străinătate, şi-au anunţat intenţia de a lua măsuri împotriva „acestei proceduri ilegale, executate la ordinul lui (Robert) Fico”, premierul Slovaciei.

Premierul declarase în iunie, în timpul unei vizite la oficiul de stare civilă, că înregistrarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex nu era posibilă conform legislaţiei slovace.

„Dacă vă gândiţi să părăsiţi Slovacia din cauza mediului ostil creat de acest guvern, vă rugăm, dacă este posibil, să rămâneţi. Pentru că trebuie să ne opunem celor care vor să ne intimideze”, a adăugat cuplul.

Editor : Ana Petrescu